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交易所總裁淪軍師吸金22億！代操股票騙千萬：揭假投資詐術2大圈套

聯合新聞網／ 永然文化出版
打著「名師代操、穩賺不賠」幌子吸引投資，連竹科高薪工程師也難逃圈套。示意圖／AI生成
打著「名師代操、穩賺不賠」幌子吸引投資，連竹科高薪工程師也難逃圈套。示意圖／AI生成

李永然律師

做人必須誠信，與人交往不論是合夥、交易投資都要講究誠信，且不得施用「詐術」；未料世風日下，目前台灣詐財之事無所不在，無時不有。

就以台北市為例，單單2026年6月，台北市詐騙案財損超過新台幣（下同）七億元，在詐欺的態樣中以「投資詐欺」占最大宗；詐欺途徑則以「網路詐欺」居首位，如：Line、臉書、IG、Telegram……等。

再以台中為例，台中市警察局2024年4月間，執行為期十二天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，於2024年4月29日公布查緝績效共破獲四十個「詐團」，逮捕一百九十三人，這些詐騙的「假投資物件」包括靈骨塔、黃金、虛擬貨幣、股票、骨董拍賣，其中以「假買股真詐騙」為最大宗。

《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊》
《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊》

筆者以下先舉兩件實際案例說明。

【案例一】歹徒以代操股票為幌子，工程師與婦人挨詐

2024年4月29日自由時報報導：歹徒以代客投資股票為幌子，台灣新竹地方法院接連兩起詐騙案，「詐團」都以代客操作股票為幌子，吸引新竹科學園區陳姓工程師與新竹縣蕭姓婦人上當、二人合計遭詐騙新台幣二千八百萬元。

【案例二】ACE王牌交易所詐22億元，首腦、軍師檢察官求重刑

2024年4月27日聯合報報導：國內前三大「ACE王牌交易所」潘○彰涉嫌勾結「虛擬貨幣詐團」吸金，台灣台北地方檢察署檢察官查出王姓律師兼交易所總裁，擔任詐團軍師從事法律指導，透過銷售虛擬貨幣及區塊鏈產品，詐騙洗錢規模至少新台幣22億元，檢察官依組織犯罪、加重詐欺等罪對三十二人提起「公訴」。

就台北市、台中市兩地，單就2024年1月～4月就已經有不少詐騙案；再以前述兩個案例，即可明瞭「詐騙」已經無所不在，無時不有，且手段不斷地推陳出新，導致受害人甚多，不論警察機關、檢察官及法院都為「詐騙案」忙得不可開交。政府不得再輕忽，且應對於目前詐騙橫行的現象，拿出治本的有效對策。

至於民眾也應強化自身的法律知識，瞭解投資的相關法律，不要被詐團誆騙，也不要被詐團利用，而淪為「幫助犯」；除此之外，則務必戒「貪」。

因為詐團共同的犯罪手法，就是利用被害人的「慾望」及人性「貪念」的弱點，布局引人陷入騙局；而歹徒得逞的原因，多半事先以「小利」、「甜頭」誘惑被害人，被害人也「因小失大」；所以防止自己遭詐上當受害，必須要「戒貪」。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長）

全文請見永然文化出版之《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊

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