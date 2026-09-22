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ChatGPT時代已終結？ 專家示警「AI 3.0」來臨：會自我進化的有機體

聯合新聞網／ 天下文化出版
當多數人還在適應生成式對話，演算法已悄悄跨過分水嶺：它不再只是被動聽命的軟體。 示意圖／ingimage
當多數人還在適應生成式對話，演算法已悄悄跨過分水嶺：它不再只是被動聽命的軟體。 示意圖／ingimage

我自己把AI的發展階段，以純商業角度分成三個階段。AI 1.0是AI根本還不太能用、頂多是個隱形配角的時代。這個時候AI還沒創造出什麼驚人的應用和商業價值，一切都還在迷霧當中，多數人甚至不知道什麼是AI。1.0是一段漫長的時代，因為AI早在1950年代就被提出，開始發展。

告別 ChatGPT 時代：僅維持 3 年的短命 AI 2.0

AI 2.0是ChatGPT橫空出世、生成式AI快速落地的時代，大約持續到2025年結束。這段期間AI進入爆發成長期，每個人都聽過AI，使用率快速提升，大型語言模型學會從海量資料中「生成」大量文字、圖片和影片。

AI 2.0的商業時期非常短暫，只有三年；雖然已經在全世界開啟革命，但這段期間AI還是一個被動配合人類的軟體程式。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》
本文摘自《智慧通膨下的新商機》

不靠人類餵養！AI 3.0 如何化身自主演化的「有機體」？

至於我們現在身處的是AI代理當道、而且會自我進化的AI 3.0時代。AI現在可以主動替你行動、判斷、執行任務，甚至在沒有人類介入的情況下，跟自己對話、辯證、合成新知識。

它若覺得某段程式碼沒寫好，就自行改寫，改壞了再重來一次，活生生就像是一個會幫自己做器官移植的有機體。

數據與算力見底！巨頭如何撬開「自我進化」黑箱？

2024年我寫第一本書《AI世界的底層邏輯與生存法則》的時候，「擴展定律」（Scaling Law）還是業界和學術界最被信奉的教條，背後的想法很簡單：餵給AI更多資料、投入更多算力訓練，AI就會更聰明。

但到了2024年底，這條路徑開始遇到瓶頸：全世界的高品質訓練資料已經被搜刮過好幾輪，嚴重短缺；算力的成長也追不上需求，老黃甚至說全世界的算力還差100倍。光靠「餵更多資料」，已經無法讓模型更聰明了。

就在擴展定律看似走到盡頭時，自我進化的大門慢慢打開了。Google DeepMind提出了「嵌套學習」（Nested Learning），試圖模擬人腦的層層抽象結構，讓AI能在不必每次從頭訓練的情況下，持續學習新事物。

其他大廠也都在積極解決AI的記憶問題，讓模型真正「記住」與使用者的互動脈絡，避免每次對話都失憶；2026年，甚至連飾演「惡靈古堡」女主角的蜜拉．喬娃維琪（Milla Jovovich）都看不下去，自己動手開發開源AI記憶工具MemPalace。

這些進展意味著AI的進化速度沒有放慢，反而還在加速。生成式AI問世之初，Google、OpenAI、Anthropic等巨頭一、兩個月才發布一次新模型；現在則是以每週、甚至每天的速度在迭代。

軟體開發不再需要人類？

Anthropic執行長阿莫代伊（Dario Amodei）在2026年的多次訪談裡更直接指出，目前所有前沿模型公司在拚的，是誰可以先「成功把軟體開發完全閉環」：讓AI進入完全自我訓練的狀態，人類不再需要插手。一旦AI跨進這個階段，模型自己就會變得愈來愈聰明，達到我們目前無法想像的智慧高度。

相較之下，人類是碳基生物，腦部結構不太會改變，適應社會變化的速度遠遠跟不上機器的迭代速度。這便是AI 3.0時代最讓人焦慮的現實。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)

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