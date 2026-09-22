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AI讓人人身價百萬？專家警示「智慧通膨」：專業大腦正面臨大貶值

聯合新聞網／ 天下文化出版
當演算法以近乎免費的價格供應專業知識，「智慧」正如同超額印鈔般快速貶值，考驗著傳統高薪白領的生存護城河。示意圖／AI生成
當演算法以近乎免費的價格供應專業知識，「智慧」正如同超額印鈔般快速貶值，考驗著傳統高薪白領的生存護城河。示意圖／AI生成

生成式 AI 降價狂潮下的「智慧通膨」

由於AI愈來愈好用，又愈來愈便宜，所以我提出了「智慧通膨」這個概念。

過去「智慧」是稀缺資源，企業願意付高薪給律師、顧問、工程師等精英，要的是他們腦中無法被機器取代的知識、獨立思考與判斷力。

但生成式AI問世並持續進化，加上Google、OpenAI、Anthropic等大廠把AI的API（Application Programming Interface，應用程式介面）價格壓到幾乎免費，任何人打開手機就能取得媲美專業人士的智慧輸出。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》
本文摘自《智慧通膨下的新商機》

當人人都擁有百萬智慧，你的優勢還剩多少？

這時候，「智慧」這個資產，就像通膨的貨幣一樣開始貶值。以前你擁有100萬元的智慧，在市場上就是值100萬元；如今AI讓人人口袋裡都裝著100萬元，你那一份可能只剩50萬元。

更殘酷的是，AI的算力和知識儲備量，實際能夠產出的價值可能高達1,000萬元、1億元，甚至更高，那是人類肉身大腦永遠無法企及的資料量與推理速度。

因此，智慧通膨正在加速淘汰「不會用AI的人」，同時也在重新定義「有價值的人」到底長什麼樣子。

Google 驚人數據背後的殘酷現實

Google在2026年5月的I/O大會上揭露了一個讓所有人倒抽一口氣的數字：他們每個月處理的token數，從2024年5月的9.7兆，一路爬到2025年5月的480兆，到2026年5月已經來到3.2千兆（Quadrillion, 3.2×1015），年增7倍！

同時間，Google API每分鐘處理190億token，有375家Google Cloud企業客戶，過去十二個月每一家各自處理超過1兆token。

這些數字翻譯成現實是「智慧」這項商品的生產規模，而它正以人類經濟史上沒見過的速度被放大。智慧通膨完全展現在這條曲線裡。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)

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