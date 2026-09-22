黃仁勳勸年輕人去當水電工？AI這次外包智力：歷史巨變正拿白領開刀

人類不是第一次體驗經濟規則的巨變。

18世紀末，一台蒸汽機開始在英國的紡織工廠裡轟轟作響，沒有人預料到，這台燒煤吐霧的機器會在接下來的一百五十年間，掀翻、重塑整個人類文明。

農民湧入城市、手工業者被機械取代、全新的中產階級誕生，伴隨而來的是童工、貧民窟與殖民掠奪。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》 《經濟學人》統計過，從工業革命爆發到人類逐步適應，整整花了一百五十年，一直要到20世紀下半葉，科層社會、教育制度與現代白領的工作型態才慢慢成型。換句話說，好幾代人都成了那場巨變裡的實驗品與犧牲品。現在，AI正在做一模一樣的事，只是速度更快。

蒸汽機是人類第一次把「體力」大規模外包給機器；19世紀末普及的電力，讓「動力」變得隨手可得；而AI，是至今為止最讓人不安的第三次，因為這回被外包的是「智力」。

以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）在《連結》（Nexus）一書裡指出，印刷機和原子彈都還只是人類手中的被動工具，再強大也不會自己做決定；但AI會推理、會判斷、會自主行動，甚至開始自我改善，已經跨越了「工具」的界線，正在變成一個有行為能力的行動者。

而且AI這次是拿白領開刀，從那些最高薪、最仰賴認知能力的知識工作者下手。

所以諾貝爾物理學獎得主、深度學習教父辛頓（Geoffrey Hinton）和NVIDIA執行長黃仁勳（業界都叫他老黃），最近才會公開叫年輕人去當「水電工」。

畢竟當你需要通馬桶的時候，機械手臂可能永遠沒辦法靈活地鑽進你家浴室。

當AI教父們的職涯建議變成「學好通水管」，你就知道遊戲規則翻得有多徹底。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)