AI不會治好「台灣病」只會放大！專家史丹佛演講示警：榮景背後藏白領危機

科技的發展是一輛永遠不會停下來的列車，是人類文明演進的必然，今天如果不是Google、OpenAI、Anthropic這些公司帶頭發展AI，也會有其他公司跳出來接替位置。老實說，我對於AI造成的所有系統性社會問題也幾乎沒有答案。

但是在還沒有解法的情況下，我們能做的，就是繼續掌握AI未來發展的底層邏輯，以及當中蘊藏的巨大商業機會，如此一來，至少我們可以在這輛科技列車上找到一個好位置，看清楚前方的路。

AI 帶來的文明大躍進，才剛拉開序幕

諾貝爾獎得主、Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）曾經非常簡潔地描述他發展AI的終極目標：「先解決智慧，再用智慧解決其他所有問題。」我們現在探討AI的商機，多數都還集中在組織的降本增效，以及日常事務的生產力提升，但AI即將為人類文明帶來的大躍進，在於加速全世界的研發循環速度。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

AI正在快速改變每個領域做研究的方式，以往我們推展人類知識疆界的方法是疊加（Additive）的方式：社會花二十到三十年的時間養成一個新銳科學家，科學家遍讀既有文獻和研究，提出新的理論、假設和想法，並且花漫長的時間來驗證自己的研究成果，然後發表論文、同儕審查、發表專利，前前後後不斷修正，一切順利的話，再進入到下一個同樣漫長的商業化階段。

而AI現在可以加速整個過程，甚至有機會進入到自動發展研究創新的程度，找出新的癌症解藥、解決數百年以來懸而未決的數學問題、自己設計新的晶片、發明新的材料。這些都是在幾年以前還完全無法想像的快速進步，我們確實正處在人類文明的一個巨大轉折點，進入演化的下一個階段，對於想要掌握機會的人，再也沒有比現在更好的時機，因為一切才剛剛開始而已。

這本書專為台灣而寫，生於斯長於斯，無論在世界的哪一個地方，我總是心繫家鄉，永遠都帶著想要回家的心情看著世界的發展。台灣確實是個寶地，全世界沒有任何一個地方像台灣一樣，有如此強大的半導體產業，位居世界發展AI的中心。

沒有人料到，在台灣享受了發展數十年的半導體經濟奇蹟之後，就在大家覺得不知道產業下一步在哪裡的時候，我們居然又迎來下一波史無前例的AI發展機會，半導體產業榮景還可以持續一段很長的時間。

3% 的半導體就業人口，撐不起崩解的社會結構

在艾森豪獎的巡迴旅程當中，我回到母校史丹佛大學演講，分享台灣、半導體和AI的觀察，講述台灣是多麼了不起的地方，憑著前人的遠見和過去五十年來人民的努力，創造出今天的半導體奇蹟。

但是，我同時也分享了台灣目前瀕臨的幾個危險懸崖。台灣的半導體直接從業人口僅30多萬人，在1,163萬左右總就業人口中只占約3%；而且儘管台股市值已經是全世界第六大，台積電一家公司就占了約45%；更令人擔心的是，台灣的出生率是全球最低，現在汪喵大軍比小孩子還多。這就是強光背後的陰影，經濟強勁成長的背後，是各種極度失衡和正在崩解的社會結構。

當智慧大規模量產，中產白領將面臨結構性衝擊

這個結構性失衡的全貌，我曾經在一篇談「台灣病」的長文裡完整拆解過。簡單來說，過去五十年的政策傾斜，把台灣綁進了一個由「匯率、稅制、財政補貼、產業政策」四方共生而成的恐怖平衡中。

央行不敢讓台幣升值，因為壽險業手中握有約2,000多億美元的未避險海外曝險，一旦放手就面臨系統性金融危機；房地產持有成本近乎於零，加上「有土斯有財」的文化基底與「新青安」的搧風點火，台北的房價所得比已經來到16倍，是國際「極度負擔不起」門檻的3倍；證券交易免稅、稅基偏低，央行放出的廉價資金只能往房市與股市裡衝。「高房價、低薪資、貧富不均」這些痛苦的症狀，是這個共生結構運作下的必然結果。

我之所以在〈自序〉裡重提這個議題，是因為AI即將把這個失衡的系統推到極限。過去的台灣模式是「以硬體為核心、以低匯率為補貼、以低稅負為加速器」，這套劇本在PC、手機、雲端時代都運作得不錯。

然而，AI時代的價值創造邏輯完全不同。當智慧本身可以被大規模生產，當軟體這道題目在過去一個世紀已經被人類解掉之後，過去那些靠人力堆疊出來的中產白領工作（會計、法務、行銷、客服、初階工程師），會在五到十年內遭遇結構性衝擊。而台灣的稅制與分配機制，從一開始就沒有準備好接住這群人。

換句話說，AI不會「治好」台灣病，而會「放大」台灣病。半導體與AI基礎建設帶來的財富會更集中在頂端的3%，失去工作的中產階級會發現自己手上的房貸、子女教育、長照壓力，沒有任何一項變輕。《經濟學人》（The Economist）指出的症狀會惡化，央行的「人質困境」會更深，政治上「誰都不能動」的恐怖平衡會更僵。

看懂規則重新定位，才不會被科技列車甩下車

所以再強調一次，我們不能期待AI自動帶來美好生活。即使在台灣這個全世界最幸運且重要的AI基礎建設基地，多數人能不能搭上這班列車，最終還是回到每個人對AI底層邏輯的理解，以及如何重新架構自身工作、商業模式與思維框架。這本書的目的，就是把這些底層邏輯講清楚。

我盡可能用第一性原理拆解AI的本質、技術演進的方向、商業模式的變化、組織與工作方法的重構，以及對個人的影響。我沒有要販賣「AI會讓所有人富足」的歡樂童話，也不打算渲染「AI會取代所有人」的末日恐慌，這兩種主張都太簡單，也都不誠實。

我再次強調，真實的情況是：規則正在改寫，機會正在打開，讀懂規則的人會找到自己的位置，讀不懂的人會被甩下車。如果這本書能幫助你看清楚這輛列車正在往哪裡開、知道自己該坐在哪一節車廂、什麼時候該換車，那它就完成任務了。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)