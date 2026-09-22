訪遍Google與OpenAI卻只獲4字？艾森豪得主直擊矽谷：AI殘酷真相正浮現

當頂尖專家面對 AI 狂奔，答案只剩下「我不知道」

2026年第二季時，由於獲得美國艾森豪獎（Eisenhower Fellowships, EF）的殊榮，我到美國繞了一大圈，在兩個月內造訪了十幾個城市，與史丹佛大學（Stanford University）、Google、OpenAI、Anthropic、美國國會、市政府、創業家等各方專家以及智庫深入交換意見，探討未來AI的發展。

但是在這趟旅程當中，我最常聽到的回答是四個字：我不知道。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

AI早就已經是一匹脫韁野馬，以所有人都無法跟上的速度繼續狂奔當中。面對這無法理解的發展速度以及帶來的深遠影響，多數專家對於許多複雜問題，像是白領價值崩潰、經濟規則重寫、貧富差距加大、AI在軍事應用的底線、資訊安全，以及如何重塑教育等等重大問題，都沒有肯定的答案和一致的方向。

似乎我們上自國家、下至個人，都只能隨機應變，不用想太遠，也沒有辦法想太遠，因為一切都已經超過我們預測的能力和範圍。這樣說來，說不定未來能夠引導我們人類的，只剩下全知的AI了（苦笑）。

台股躍升全球前五大，是真繁榮還是資本泡沫？

另一方面，我在美國的同一時間，台灣一躍成為全世界第六大的股市（2026年上半年結束已躍升第五大），指數創了新高，因為AI帶給台灣獨一無二的半導體產業新一波成長機會，現在只要是沾到AI邊邊的股票，全部井噴，許多投資人閉著眼睛買股票，股票社團一堆人亮出對帳單炫耀，誇口工作不如借錢炒股好賺，連「台灣錢淹腳目」這麼久沒聽到的老掉牙說法，都開始在社群媒體上出現。

所有強光的背後，一定都有陰影。

白領危機與貧富差距將迎來劇烈重分配

即使你不是任何領域的專家，看到這樣的現象，心中也一定會隱隱有種不安，在內心自問：「這樣下去，會發生什麼事情？這樣真的好嗎？我們真的會如同多數科技樂觀主義者說的，人類從此邁入一個富足的時代，再也不用擔心收入、不用擔心工作、不用擔心生產，只要顧著做自己喜歡的事情就好？只要想著如何昇華自己的心靈就好？」

我認為，這樣的說法實在太理想化了，甚至帶點欺騙的意味。全人類富足的那天可能永遠不會到來，因為人類天生愛攀比，具有競爭意識，多數掌握權力和財富的人不會樂見大家的生活都過得跟自己一樣。

即使富足的那天真的有機會到來，以全世界現在貧富不均程度持續惡化的狀況，理論上人類社會必先經歷一次劇烈的重新分配，而我們要怎麼挺過那一次重分配，就是個巨大的問號。

AI 時代底層規則重寫

所以我繼續寫下這本書，因為我們不能期待AI會自動幫我們每個人帶來美好生活，在可見的未來，人類會持續競爭，貧富差距會持續加大，只是競爭的規則因為AI而大幅改變了，我們還是得繼續學習生存的法則，努力適應大時代的變化，以及這其中牽涉到的思維改變、工作方式的改變、商業模式的改變、所有底層邏輯的改變。

你沒學會的話，那麼AI帶來的榮景就跟你無緣。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)