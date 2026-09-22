別再追求「比AI更快」！職場晉升出現「斷梯」危機 專家：最值錢的是這3種

三個方向，未來的路

本節的內容是給每個人的一張行動地圖，這也是你能轉達給身邊其他人的建議。地圖的價值在於告訴你：哪些仗別再打了，以及哪些方向真的通向人還占優勢的地方。整體有以下三個方向供你參考。

方向一：往「開放」靠。你要主動去尋找那些最難、標準化程度最低、最沒人願意去做的事，去問題還沒被定義清楚的地方。

本文摘自《AI未來已來》

如果你是工程師，與其更快地寫一段標準函數， 不如去啃那個連需求都沒人說得清的專案。你要去做靠品味和判斷、沒有清晰對錯的事，成為那個決定什麼值得做的人。

當執行幾乎免費， 稀缺的就不再是「做」， 而是「選」。培養品味、磨練同理心都很有價值，你要大量去看你所從事的產業裡最好的作品，逼自己講清楚它好在哪裡。

方向二：往「複雜、風險、把關」靠。高風險的把關、跨部門的協調、要照顧各方利益與進行合規的判斷，這些愈是依賴人和規則的專案，AI 愈啃不動。

而且出了事，只有人能承擔責任，AI 無法承擔責任。你要把自己放到「出了事要由你負責」的位置上去，那正是價值聚集的地方。

方向三：往「溫度、信任」靠。未來人類參與最多的工作，不是前沿技術領域的工作，而是「另一個人特意為我付費」的服務工作。

當一個人有了更多的時間和更厚的錢包， 他要的往往不只是一頓飯、一堂課，而是「我無條件信任他」、「有個人真的把心放在了我身上」的感受。人與人的關係很多時候需要時間和經歷的累積，這是AI 完全無法取代的。

五種該努力培養的能力

這裡再分享五種無論朝哪個方向走都該努力培養的能力，按重要性由高到低排列如下：一是模糊中的判斷力（資訊不全時做對決定，並知道什麼值得做）；二是建立信任與關係的能力（讓他人希望你在場）；三是共情與在場能力（真正聽懂他人的話）；四是指揮AI 的能力（界定問題、拆解、委派、驗證、整合）；五是獨特的品味與策展能力。

最後，如果挑一件清晰且可以執行的事情來幫助你在未來獲得更強的競爭力，那麼它會是：從2026 年起，成為你的團隊裡最會用AI的那個人，這是你能買到的最便宜的保險，而且別只用它追求「更快」，要用它追求「更高」， 讓它把你托舉到原來達不到的層級。

這正是破解「斷梯」難題的辦法。AI先取代的恰恰是初級職位，新人一開始就要和AI競爭，這第一級台階反而是最困難的；而善用AI，新人能直接交付出過去要熬幾年才拿得出的東西。

（本文摘自《AI未來已來》作者：李開復)