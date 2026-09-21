連CEO都被蒙在鼓裡？「老闆 AI」揪出被主管私心打壓、刻意隱瞞的頂尖工程師

Notion 創辦人眼中的「無限心智管理者」

Notion 如今估值110 億美元，它的創辦人兼執行長趙伊（Ivan Zhao）寫了一篇文章，叫〈蒸汽、鋼鐵與無限心智〉（Steam, Steel, and Infinite Minds）。文中，他提及自己的共同創辦人賽門．拉斯特（Simon Last）：賽門本來就是業界說的「十倍工程師」，可如今，他幾乎不再親自寫程式碼了。

走過他的位子，你看見的是他同時指揮三、四個程式設計AI 代理，這些AI 代理不只是打字快，還會思考。午餐前、睡覺前，他把任務排進佇列；他離開位子，工作還在繼續進行。趙伊算了筆帳，這讓賽門從「十倍工程師」變成了「三、四十倍工程師」。他給這種新角色取了個名字——無限心智的管理者。

本文摘自《AI未來已來》

一個本來就處於頂尖的人，借助AI 把自己的價值進一步放大了三、四倍；而公司裡的大多數人，可能還沒有把自己的價值放大到兩倍。兩者的差距，不是工具的差距，而是人的差距。如果一個賽門能頂四十個人，那麼十個既像賽門一樣，又肯把方法教給別人的人，放大的就是整家公司的價值。

我立刻明白這十個人該怎麼用：第一，確保他們一個都不能走；第二，請他們多分享；第三，讓他們去帶那些有潛力但經驗尚不足的年輕人。後來我真的這麼做了，讓榜上的一位年輕同事，去指點另一位工作遇到困難的年輕工程師， 幾個月後，後者肉眼可見地進步了。

優秀員工想走的 3 個隱性訊號

然後，我問了「老闆AI」第三個問題，問出口的時候，我心裡有點緊張：「這十個人對公司太重要了，他們當中有誰已經有了要走的跡象？」

「老闆AI」給了我一個名字，一個我本以為不會想走的人。他已經想走的訊號其實一直都有，只是沒人注意。他在會議中不再提供實質性的技術建議，任務分工時不再挑最硬的骨頭，帶新人的勁頭也弱了。

連 CEO 都被蒙在鼓裡？

再往下找原因，我愣住了。不是賺得少，也不是工作累，甚至不是他對公司灰心，而是他的直屬主管把他「藏」起來了。

他的直屬主管清楚這個人有多厲害，又怕公司哪個更要緊的專案缺人時，我會把他調走，於是好機會輪不到他，需要露臉的場合見不到他。他不傻，感覺到自己被一隻手按住了，卻說不清那隻手是誰的，於是動了離開的念頭。

我找他談了一次，把一個更需要他的專案直接交給他負責。他留了下來，而且沒過多久，就攻克了一個卡了很久的關鍵技術難題。

「把部屬當私產」的中層主管才是組織轉型關鍵

後來，我常想到這個篩選過程：從二十個人到十個人， 再到一個人。巴爾默當年靠每晚睡前讀資料，把人才盤點名單上的幾十個名字記住；可對於這樣一個被自己直屬主管悄悄「藏」起來的人，再勤奮的執行長靠肉眼也永遠無法發現。

如果沒有這套系統，我多半會在某個再平常不過的早上，收到一封措辭客氣的辭職信，心裡還嘀咕：這麼個不聲不響的人，走就走了吧。直到很久以後才隱約聽說，我失去的是全公司最好、也最肯帶人的工程師之一。留下這位工程師，我只解決了一半的問題，解決另一半問題同樣重要：處理那位把人才「藏」起來的團隊領導人，後來他離開了公司。

（本文摘自《AI未來已來》作者：李開復)