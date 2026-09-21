修50個Bug是隱患？李開復揭「老闆 AI」考核：工程師敲鍵盤已不值錢

2025年在零一萬物，我把這件事重新做了一遍——用的是「老闆AI」。我沒有翻履歷，沒有看KPI，也沒有聽各位部門負責人輪流舉薦自己部門的人。

我和三名下屬與工程師團隊的副總裁坐下來，先討論了一個問題：在AI程式設計的時代，「厲害」到底該怎麼衡量？討論完，我們定下了五把尺，然後讓「老闆AI」拿著這五把尺，到公司的程式碼庫裡把每位工程師過去一年的工作重新量了一遍。

修50個Bug是高手還是隱患？

這五把尺，量的不是誰寫的程式碼多、誰加班多，而是更能反映工程師真功夫的東西。這裡著重講其中兩把尺。

本文摘自《AI未來已來》

第一把尺量的是：修復一個bug（程式缺陷），會不會順手帶來更多新bug。程式碼庫裡有兩個人的季度報表上都寫著「修復了約五十個bug」，他們看上去一樣能幹。可更詳細的資料是，一個人修復了五十個bug，只帶來五個新bug；另一個人修復了五十個bug，卻帶來六十個新bug。前者愈修復bug愈少，後者愈修復bug愈多。在舊儀表板上，他們的工作能力都體現為同一行漂亮的數字；但在這把尺下，一個是高手，另一個是隱患。

第二把尺量的是：動手之前，肯不肯把事情想清楚。AI時代，敲鍵盤愈來愈沒有價值，具有價值的是定目標、劃邊界、驗成果。在第8章中你會看到，這些就是DRI（Directly Responsible

Individual，直接負責人）每天要做的事。你是先把架構和邊界想清楚的建築師，還是一頭栽進去就開始敲鍵盤的打字人員？最優秀的人，無一例外，都是想得多、敲得少的。

剩下的三把尺量的分別是誰的判斷被採納、誰帶得動別人、誰在啃最硬的骨頭。用這五把尺量過之後，我問「老闆AI」：「公司現在最有價值的二十名技術員工是哪些？」

名單出來，二十個人中有幾個我天天開會都會見到，這在意料之中；也有好幾個上榜的人，我幾乎沒什麼印象。他們不匯報、不搶鏡頭，卻在程式碼庫這個最不會撒謊的帳本裡，常年排在前面。晉升和獎勵，從這天起對齊的是真實的貢獻，不再是漂亮的PPT。而最讓我意外的是，榜上居然有兩位副總裁。

其中一位過去一個月和AI一起寫了將近三十萬行程式碼。我問他：「你年輕的時候，一個月最多寫多少？」他說：「三萬行就是天花板了。」而那時，他已經是同輩裡寫得最多的人，二十年後，他的數據竟然是他年輕時最佳水準的十倍。

別當獨門兵器，頂尖高手懂得「讓智商相加」

我接著問了「老闆AI」第二個問題：「這二十個人裡，誰不只是自己厲害，還把整個公司的AI程式設計能力都拉高了？」

這時，「老闆AI」看的是另一組訊號：誰在群組裡、在工單裡一次次耐心回答同事的問題，並一次次收到真誠的感謝；誰把自己摸索出來的提示詞和方法，大方地寫成文件分享給所有人。最終，二十個人裡篩出了十個人。

被篩掉的那些人不是不厲害，而是把本事當成獨門兵器，深藏不露，好在內部競爭裡占上風。他們確實厲害，但只讓自己厲害。而留下的這十個人，能讓自己的智商與別人的相加。

（本文摘自《AI未來已來》作者：李開復)