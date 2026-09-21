前1%菁英不屬於主管！微軟30年前的「人才盤點」哲學：CEO睡前必看秘密名單

前三個引擎處理的是資訊、執行和決策方面的問題， 但一家公司裡最複雜也最寶貴的資產始終是人，而人是執行長最難看清的那個變數。

人是 CEO 最難看清的組織變數

誰認真工作、誰只是嗓門大、誰明天就想走，這些答案藏在開不完的會和聽不完的匯報背後， 而組織文化引擎能讓它們浮出水面。

本文摘自《AI未來已來》

先講一件關於微軟的舊事。2000年，我升任微軟全球副總裁。後來我才知道，在我毫不知情的時候，總部一年一度的人才盤點（People Review）已經把我的名字擺上了桌面——比爾．蓋茲和史蒂芬．巴爾默（Steven Ballmer）在人才盤點中，認為我是最適合出任一個新事業部副總裁的人選。

頂尖 1% 菁英不是部門的「家務事」

那是我第一次真切地意識到在這家公司，頂尖人才的去向不是哪個部門領導人的「家務事」，而是最高層會親自過問的大事。

就任之後，我才看清微軟人才任用制度的全貌。

公司每年把員工中最頂尖的1% 挑出來——不論資歷，只看潛力：這個人有沒有可能成長為管理線上的副總裁，或者工程線上的傑出工程師（Distinguished Engineer）。

微軟的人資長（Chief Human Resource Officer, CHO）告訴我：巴爾默晚上睡前的功課之一，就是翻看這些人的資料，幾十份幾十份地看，確保他們的獎勵到位，確保他們能感受到公司最高層的關注。

有一次我去見巴爾默，他居然還記得我們上次會議中的細節。後來我才明白，是每年的人才盤點讓我的資料被一遍遍放到他面前，而他知道當天要見我，就特別做了準備。

這並非個案，對於每年的全員意見調查，比爾．蓋茲和巴爾默都會和人事部門逐組逐人地研究。在微軟，關於人的資料，是最高決策者需要親自了解的東西。

巴爾默對副總裁們說過一句讓我至今記得的話，大意是：排在前1% 的人， 不屬於你們，屬於我；我要知道他們都是誰——公司有需求時，我有權隨時調動他們。

一年一次的「人力極限」與盲點

微軟在三十年前就懂這個道理：頂尖的人才，必須由最高決策者親自盯。可它靠的是巴爾默的意志力，靠的是人資一年一度提供的名單。

一年一次，幾十個人，這已經是人力能做到的極限。而一家幾千人的公司裡，真正的頂尖人才， 遠不只名單上那幾十個人。

（本文摘自《AI未來已來》作者：李開復)