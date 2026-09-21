買了十幾種AI代理業績卻沒變？ 企業正集體掉入「SaaS碎片化」陷阱

錯誤三：被一大堆SaaS AI 代理晃花了眼

為什麼單點 AI 代理只會製造「智慧孤島」？

幾乎每一家傳統企業都被一大堆SaaS AI 代理晃花了眼。

這兩年，市面上幾乎每一家軟體供應商都在向企業推介各種AI 代理——無論是專注於客服、人資、CRM 還是財務方面的，都有很多花俏的功能。

資訊長帶著團隊認真地看他們演示，花時間評估選型，結果是一年下來累積了十幾個互不相通的垂直領域AI 代理：會議紀錄自動整理、合約初稿生成、報表自動匯總等工具一應俱全。

本文摘自《AI未來已來》 它們每一個單獨拿出來都還不錯，但沒有任何一個能同時整合財務、供應鏈、銷售和客服資料，且在它們之間穿針引線、為全體判斷提供參考。

從按人頭收費轉向「按成果付費」

忙了整整一年，看上去到處都在用AI，企業層面卻沒什麼改變，因為這些軟體供應商只能遞來一堆智慧碎片。軟體供應商急著向企業推銷AI 代理，主要原因是他們自己也面臨著一次商業模式的大洗牌，「賣席位」（Seat-based Pricing）的舊邏輯正讓位給「按成果付費」的新邏輯，每一家軟體供應商都得重新定義自己。

過去幾十年，軟體業靠的是「賣席位」——按人頭、按帳號每月或每年收取訂閱費。然而，AI 正在顛覆這套邏輯，推動整個產業轉向「按成果付費」的商業模式。客戶要買的是直接交付的成果。

布雷特．泰勒（Bret Taylor）創立的AI 新創公司Sierra 是在這一轉變中最早的成功案例之一： 它的客服AI 代理直接按「成功解決一次問題」來收費，靠這套方法，Sierra 大約兩年就實現了1 億美元的年化營收。

微軟執行長薩帝亞．納德拉（Satya Nadella）對SaaS 的判斷是：未來的業務邏輯，會從應用層面上移到AI 層面，而底層那些SaaS 會逐漸平價化。

面對這樣的衝擊，傳統SaaS 軟體供應商的應對策略表面上是創新，本質上是防守：給每一款產品都加一個AI 代理功能，從而保住訂閱費這一收入來源。

企業如何從「資訊搬運」升級為「全局決策」？

不過，這條路走不遠，因為每一個這樣的AI 代理都只能看見自身系統的數據，無法跨越邊界完成跨部門任務。

一個只看得見CRM 資料的銷售AI 代理，無法判斷一張訂單對供應鏈的影響；人資AI 代理看不見財務預算情況；客服AI 代理看不見產品未來的路線圖。十個碎片疊加在一起， 依然是十個碎片。

管理者應該認真審視自己的企業並思考一個問題：在我的業務裡，哪一部分其實只是在「搬運資訊」？真正的預算，要用在能貫通全局的AI 系統上。否則，企業的AI 投入只是在幫SaaS 軟體供應商續命，而不是在幫自己轉型。

（本文摘自《AI未來已來》作者：李開復)