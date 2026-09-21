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7月個人理財周轉金年增率升至32.35% 刷新歷史紀錄

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行統計顯示，今年7月個人理財周轉金年增率升至32.35%，同樣刷新歷史紀錄。示意圖／AI生成
中央銀行統計顯示，今年7月個人理財周轉金年增率升至32.35%，同樣刷新歷史紀錄。示意圖／AI生成

台股投資熱度升溫，資金透過銀行融通投入資本市場的現象也更加明顯。截至2026年8月底，台股總開戶數近1,470萬人，再創歷史新高；與此同時，中央銀行統計顯示，今年7月個人理財周轉金年增率升至32.35%，同樣刷新歷史紀錄，顯示民眾透過銀行取得資金進行理財的需求持續攀升。

央行資料顯示，個人理財周轉金年增率自2022年起即維持兩位數年成長，今年以來增幅更進一步擴大，前7月平均年增率達27.6%，創歷年同期新高，明顯高於個人周轉金平均14.7%的增幅。央行指出，近4年個人理財周轉金持續維持雙位數成長，成為推動銀行個人放款及投資相關資金需求增加的重要因素。

銀行業者分析，近年金融市場投資工具快速多元化，從月配息、雙月配、季配到半年配等商品選擇增加，加上AI產業題材帶動台股市場人氣，部分投資人對資金調度及投資配置的需求升高，也反映在個人理財周轉金逐月增加的趨勢上。

從銀行端來看，今年第2季五大消金銀行存放利差，以國泰世華銀行1.95%最高，其次為中信銀行1.89%、北富銀1.55%、台新銀行1.53%、玉山銀行1.43%。

隨著台股開戶人口突破1,470萬人，市場參與程度持續提高，加上個人理財周轉金快速成長，銀行業面對的不僅是投資資金需求增加，也須持續關注房價、股市波動及借款人還款能力，避免資金槓桿擴張過快所帶來的風險。

理財 央行

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