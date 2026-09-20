財務求穩 善用保險守住底線

資本市場總有冷熱循環。行情熱絡時，人們擔心錯過機會；市場震盪時，又容易因不確定而轉趨保守。市場的溫度不斷改變，但真正值得留意的，或許不是行情本身，而是我們的財務安全是否也跟著市場情緒起伏。

我曾觀察到一個現象：當投資成為熱門話題，有些人不只增加投資部位，甚至將原本預留作為儲蓄、保障或其他人生規劃的資金投入市場，期待追求更高報酬。這樣的選擇沒有絕對的對錯，但值得思考的是，改變的究竟是資產配置，還是原本建立的財務原則。

人在面對金錢時，並不總如自己想像中理性。市場上漲時，我們容易高估機會、低估風險；市場下跌時，又可能因恐懼而偏離長期目標。在這樣的氛圍下，人們往往習慣以單一標準衡量所有財務安全，而最常見的就是報酬率。於是，買股票看報酬、買房子看報酬，甚至保險商品也只剩下報酬率的比較。然而，不同的金融工具之所以存在，本來就承擔著不同的功能與角色。

因此，在問報酬率之前，我認為更重要的是先問自己一個問題，「這筆錢的任務是什麼？」有些資金是為退休生活或重要人生目標準備；有些是為了因應疾病、意外或收入中斷等風險；也有一部分資金，可以承擔市場波動，追求長期成長。它們沒有高低之分，也沒有互相取代的關係，只是肩負不同任務。

從這個角度來看，投資與保障從來不是二選一。投資思考的是，如果未來按照期待發展，資產如何持續成長；保障思考的則是，如果未來沒有依照預期發展，家庭生活與財務規劃是否仍能維持穩定。兩者看似方向不同，本質上卻是共同支持人生不同階段的需求。

沒有人能精準預測未來，因此好的財務規劃，不只要回應今天的需求，也應為明天保留調整空間。這種為未來預留選擇的思維，不只是個人理財的重要原則，也逐漸成為保險商品設計的重要方向。以「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」的「萬寶選擇權」為例，符合條件的保戶在繳費期滿後，可依人生不同階段的需求，在契約約定範圍內調整保障安排，為未來保留更多彈性。（本文由AIA友邦人壽總經理侯文成提供，記者戴玉翔採訪整理）