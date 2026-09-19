換工作就開薪轉戶！她曬「11銀行帳戶收藏史」嘆：新東家又沒重複

帳戶比錢還多？一名女網友分享，過去每次換工作，都得配合新公司開立薪轉帳戶，多年累積下來，手上已經有11家銀行帳戶，沒想到如今準備到新公司報到，發現薪轉銀行竟是自己尚未擁有的富邦，讓她忍不住苦笑，薪轉帳戶又要再增加一個。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己因為工作關係，已經有台新、中信、兆豐、第一銀行、郵局、玉山、國泰、合作金庫、土地銀行、元大銀行及連線銀行等11家銀行帳戶，原以為換工作這麼多次，會遇到重複的薪轉戶銀行，沒想到新東家使用的是富邦作為薪轉戶，讓她只能再開新帳戶，直呼「永遠都要開戶，永遠不會重複」。

貼文一出後，多數網友都表示「還以為妳在解什麼任務成就」、「帳戶富翁是妳」、「這種真的最煩！我已經一堆帳戶了，新公司總是能挑到我沒有的那家」、「錢沒這麼多，帳戶這麼多感覺很哭欸」、「以後面試先問薪轉銀行」、「而且現在開戶都超過一小時」、「好麻煩我寧願讓他扣15塊」。

此外，還有部分網友分享自身經驗，指出「還有更扯的，曾任職某間上市公司，薪轉也是富邦，正高興不用再開戶，結果人資表示，公司有指定的富邦分行，我在富邦又開了第二個公司指定分行的帳戶」、「遇過薪轉戶是渣打的！住嘉義開一個戶還要跑到台南」、「說什麼呢！我沒換工作，公司也忽然要換其他的銀行，真是謝了」。

你會為了高利活存去銀行開新帳戶嗎？本站曾報導，一名網友分享，自己看到哪家數位帳戶活存利率較高就開戶，後來為了台股交割又新增帳戶，近期準備投資美股ETF，手機裡已經塞滿一整排銀行APP，最麻煩的是每個月薪水入帳後，都得手動把資金轉到不同銀行，還要注意各家轉帳上限及免費跨轉次數。不過，他也好奇現在為了存錢、投資而持有多個銀行帳戶，是否已經相當普遍？

對此，不少網友表示自己也有類似情況，有人為了1.5%、2%左右的高利活存不斷開戶，也有人將薪轉、緊急預備金及投資帳戶分開管理，「一個薪轉、2至3個存緊急備用金、一個投資，我也是隨便就5個起跳」。不過，也有另一派網友提醒，帳戶長期沒有使用，可能面臨忘記密碼等管理問題，與其為了少量利息及轉帳優惠不斷開戶，不如讓資金管理流程簡單一些。有網友就直言：「投資最忌諱流程太複雜」，能夠長期執行的理財方式，反而比帳戶開得多更重要。