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《「我是有錢人」迷思811》你要學的，不是一個人的成功 而是絕大多數人都適用的投資理財方法

聯合新聞網／ 李雪雯
就算有人天生好運，每一筆的投資都能夠賺到大錢，但只要不懂得正確的理財方法，最終也是財來財去的過路財神而已。示意圖／AI生成
就算有人天生好運，每一筆的投資都能夠賺到大錢，但只要不懂得正確的理財方法，最終也是財來財去的過路財神而已。示意圖／AI生成

上上個星期，有一則屬於投資理財領域的小型爆炸性新聞，是《紐約郵報》1日報導，暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特．清崎，他靠著宣揚財務成功祕訣賺進大筆財富，卻因龐大的房地產投資，累積驚人的12億美元（約381億元新台幣）債務。且《紐約郵報》1日報導，今年79歲的清崎多次公開談論這個令人咋舌的數字，並主張借錢購買能夠產生收入的資產，是富人最常採用的策略。

此新聞一曝光之後，就引起投資理財界的高度震憾與討論。不過，在其高負債引發外界關注之餘。他的前妻兼商業夥伴金·清崎（Kim Kiyosaki）在接受媒體採訪時則澄清，這筆巨額債務並非由清崎個人承擔，而是來自與合夥人共同持有的房地產投資（https://tw.stock.yahoo.com/news/富爸爸-作者背12億美元債務-前妻揭真相-專家示警-槓桿投資不慎恐變-094400619.html）。且也有專家不忘對一般大眾示警：「若過度仿效這類操作，可能從所謂的『富爸爸債務』變成『窮爸爸破產』」。

以上報導，也讓筆者想起之前，華爾街有一位財經作家—喬納森．克雷蒙，就曾在《會想的人先有錢》中，直接揭露20個沒有廢話的投資建議。他毫不客氣指出：市場策略師、愛吹牛的親友、電視名嘴與抽佣業務，很多時候講的不是投資真相，而是他們想賺你的錢。

喬納森此番所言，真的是把時下非常多的「不負責任投資網紅」的行徑，刻劃的活靈活現。筆者認為，不值得相信的「假投資理財專家」，具有以下的特徵或特性：

首先，極力推崇「槓桿投資」，是每個人都應該奉行的真王道。這些所謂的「假專家」，常常會極力慫恿民眾，透過「借錢投資」的方式，才能讓財富的增速「極大化」。

甚至，他們還會勸說民眾，儘量將槓桿「開到極大」。不但建議民眾將所能借到的錢「借好借滿」之外，還更優先推薦槓桿效果的標的，例如期貨、選擇權，或是倍數做多或做空的 ETF。甚至，還向投資理財大眾們，保證這些高槓桿的標的「適合長期投資」。

其次，只談投資獲利，而從不談其所附帶的風險。在這些「偽專家」的建議中，幾乎只會出現非常驚人的投報率，但卻從來不提「凡是投資，總有風險」這回事。

然而投資理財大眾必須了解：天下要是有如此毫無風險，且能獲大利潤的事，每一個人早就可以藉由此一方式，達到「富可敵國」的境界了。如此一來，這世上哪還需要這些「偽專家」的存在？媒體上，又怎麼還會不時出現投資巨額虧損的新聞，以及眾多汲汲營營、一心只想賺大錢的普羅大眾？

再者，極力吹捧「一夜暴富」是人生勝利組的特徵，卻不談「財富細水長流地增長」才是真正的常態。在這些假專家眼中，從沒有「慢慢累積財富」這回事。因為他們清楚知道：只有一夜暴富的訴求，才能吸引一般大眾的目光，並且讓他們產生心生崇拜及追隨之心。

第四，只談投資（賺錢），不談理財（資產配置）。簡單來說，這些「假專家」都只會談個別標的的轉換及操作，以及短線（通常不會超過一年）的績效好壞，卻從來不談做好理財規劃的核心，應該是與個人風險屬性相關的「資產配置」。

要知道，投資僅僅是理財行為當中的一小部分。就算有 天生好運，每 一筆的投資都能夠賺到大錢。但只要不懂得正確的資產配置及理財方法，最終恐怕也是財來財去的過路財神而已。

最後，也是最值得一般投資理財大眾警惕的是：這些假專家所談的經驗， 幾乎都是單一個案，並無法適用每一個人。亦即這些單一的成功案例，就算 一般投資理財大眾 100%完全複製，也是很難達到一定成功的結果。

簡單來說，想要圓滿達成各項人生目標的民眾，唯一值得採用的方法， 不是某一個人也許是真憑本事，但最有可能只是因為一時好運，所創造出的獨家竅門，而是至少是非常多人採用，都能成功的方法，值得所有投資理財 大眾警惕及慎選！

《免責聲明》本專欄所提供之資訊，均由作者自行蒐集並撰寫完成，所有觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。若有引用數字及相關計算，均已力求精確，惟不保證其正確性，也不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。另外，本專欄版權所有，轉載請註明出處。

※延伸閱讀》《李雪雯的健康財富百寶箱》https://www.facebook.com/wealthnotes（若讀者有相關投資理財問題，也歡迎在此專欄或以上粉絲團留言，個人將盡力、盡速回覆），在《聯合新聞網》刊登超過1星期的文章，將會轉貼在個人部落格中：http://swlee0630.blogspot.tw/

投資理財 李雪雯 資產配置 房地產

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