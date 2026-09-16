保險業迎3大制度改變 彭金隆：不只賣保險更管理風險

金管會主委彭金隆今天表示，保險業今年迎來3大關鍵制度變化，包含IFRS 17、新一代清償能力（TIS）以及匯率會計與外價金新制，財報是一時的，保險業強健資本、維繫客戶承諾才是長久的，期許保險業不只賣保險，也要轉變成為社會、客戶管理風險的保險業。

彭金隆今天上午出席論壇致詞時表示，過去幾年因為制度上不確定性，對發展帶來很大變數，保險業今年迎來3項關鍵制度變化，一是保險業2026年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），二是今年起適用新一代清償能力（TIS）制度。

彭金隆指出，現在監理重點已不是透過非常細的規範管理金融市場，兩套制度最主要是把更多經營主導權交給公司專業經營團隊。IFRS 17會更清楚顯示保險業獲利來源比重，可明確呈現經營績效，保險業可以更健全與更透明。TIS涉及許多假設估計與判斷，特別是在資本監理面向，把每項商品、經營行為、投資都轉換成不同資本的成本，在資本穩健情形下，由業者決定自身經營走向。

彭金隆表示，這兩套制度的概念，都是更著重在長期的本質，所有公司都關心財報，但財報績效是一時的，如何強健體質、對客戶維持長期承諾才是永久的。

第三為壽險外匯價格變動準備金新制與會計新制。彭金隆指出，兩者回歸到基本概念，包含會計回歸允當表達壽險業長期經營情形，不再只是追求一時的財報損益數字，其次，壽險業避險回到實質降低風險的本意，不只是消除帳面波動而已。

彭金隆表示，最新統計顯示，壽險業外匯價格變動準備金餘額加上特別盈餘公積外匯風險固定準備後，合計達到1兆833億元，可以把實質資產留在公司資本，達到實質抵禦匯率損失風險的效果。這也是金管會推動信任金融的重要概念，透過累積社會信任，保險業才有更大發展可能。

他也期許，保險業不只是賣保險、承作保險的保險業，要轉變成為社會與客戶管理風險的保險業，這項觀念的改變，除了讓保險業更能應對社會需求，也可以擴大保險業未來發展空間。

彭金隆說，如今各行各業面臨AI挑戰，金管會推動三軌金融，包含傳統金融、數位金融與區塊鏈金融，外界可能認為銀行受去中心化金融影響較大，但其實保險也非常重要。他期許保險業未來不只是賣商品，更要為社會管理風險、控制風險，從過去的事後補償性質，轉為事前預防。

壽險公會理事長陳慧遊表示，近年全球經濟環境持續變化，科技發展日新月異，人口結構改變，也讓保險業經營挑戰愈來愈多元。展望未來，台灣保險市場具備穩健發展的基礎與潛力，永續發展也成為各界發展重點，保險業除了提供風險保障外，透過長期資金運用，也積極支持政府政策發展，盼透過交流，共同迎接外在變化與挑戰。

新光人壽董事長魏寶生以「AI崛起下的保險商品發展趨勢」為題，在論壇中發表專題演講。他指出，人工智慧（AI）正重塑保險業的客戶需求、保險商品及營運模式，保險業透過AI更早發現風險、深入理解客戶，使保險業從風險發生後的補償者，轉變為風險發生前的陪伴者。

他進一步分析，AI也在加速保險個人化的未來，從標準化、一次性銷售保單轉變為重視個人化，且必須顧慮到持續陪伴的風險管理服務。同時，個人化商品、保險生態圈、場景式銷售、ESG永續經營、健康管理及照顧服務將成為未來保險商品發展5大趨勢。