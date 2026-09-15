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全球第四 「渣打Beyond 世界之極卡」設邀請制 私人理財客戶全新禮遇

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
邀請制「渣打Beyond世界之極卡」，也是全球第四個發卡地區，鎖定往來資產達新台幣3000萬元以上的優先私人理財客戶。總經理游天立指出，推出這張卡最主要的目的，是希望讓渣打對高資產客戶的服務更加完整。圖／渣打銀行提供
邀請制「渣打Beyond世界之極卡」，也是全球第四個發卡地區，鎖定往來資產達新台幣3000萬元以上的優先私人理財客戶。總經理游天立指出，推出這張卡最主要的目的，是希望讓渣打對高資產客戶的服務更加完整。圖／渣打銀行提供

高資產財管競爭持續升溫，銀行搶客也從投資商品、資產配置一路延伸到旅遊、餐飲等生活體驗。渣打銀行今（15）日宣布攜手萬事達卡推出邀請制「渣打Beyond世界之極卡」，也是全球第四個發卡地區，鎖定往來資產達新台幣3000萬元以上的優先私人理財客戶。渣打銀行總經理游天立表示，高資產客戶除了重視專業財富管理，也愈來愈看重旅遊、精緻餐飲等個人化體驗，希望藉由信用卡權益，進一步延伸與高資產客戶的往來關係。

渣打近年積極搶攻台灣高資產財管市場。集團今年上半年來自富裕客群的新資金流入達330億美元，帶動資產管理規模（AUM）年增15%；台灣市場成長速度更快，截至今年7月底，優先私人理財客戶數較去年同期增加逾四成，總資產規模大增近七成。

游天立表示，今年以來渣打高資產新戶快速成長，從銀行內部調查來看，高資產客戶除了看重財富管理專業，也將獨特、高端的消費體驗視為個人身分與生活風格的延伸，尤其旅遊與精緻餐飲的個人化服務最受青睞，因此此次推出Beyond世界之極卡，希望把財管服務從資產配置、財富傳承進一步延伸到日常生活。

他也指出，推出這張卡最主要的目的，是希望讓渣打對高資產客戶的服務更加完整。一方面，既有高資產客戶可能因為卡片提供的服務與禮遇，更願意持續與渣打往來；另一方面，也可能吸引客戶因為認同相關服務，進一步增加與渣打的資產往來，讓信用卡成為深化財富管理關係的另一個切入點。

根據渣打說明，客戶在渣打往來資產規模達3000萬元以上、符合優先私人理財資格後，才有機會獲邀申辦；正卡年費3萬元，首年免年費，第二年起則依優先私人理財客戶資格適用相關年費優惠。

在刷卡權益方面，國內一般消費最高回饋1.25%、國外最高3%，餐飲消費最高可達10%，並搭配指定餐廳優惠及美食金；旅遊部分則包括首刷最高可兌換8張高鐵票、每年最多4張亞洲線機票升等商務艙，以及可攜伴使用的全球機場貴賓室、最高24次國內外機場接送與最多6次機場禮遇通關等。

值得注意的是，台灣是渣打集團第四個推出Beyond世界之極卡的市場。渣打內部數據顯示，目前持有此卡的優先私人理財客戶，平均資產管理規模約為未持卡客戶的兩倍，也顯示高端信用卡已不只是支付工具，更可成為銀行深化高資產客戶關係、增加資產往來的重要平台。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，富裕族群消費重心正從「擁有」轉向「體驗」，調查顯示59%的受訪者更願意將資源投入能夠豐富人生的體驗，而富裕客群每卡平均跨境消費金額更是一般消費者的3倍。

除頂級卡外，渣打也同步以高利定存吸引新資金。符合活動條件的全新優先私人理財客戶，美元定存年息最高可達7%，新台幣定存年息最高5%。在高資產財管市場快速擴張下，銀行間的競爭也已從理財商品、資產配置能力，延伸到信用卡、旅遊、餐飲與生活服務，爭取客戶的不只是錢放在哪一家銀行，更是整體財富與生活需求由誰服務。

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