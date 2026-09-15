開會猛點頭散會全搞丟？專家揭AI轉型內幕：專案全死在「口袋否決」

第二個錯誤，採用由下而上的轉型方式。

我遇到的劇本總是一模一樣的：資訊長先把模型架構鋪好，選模型、接API、搭平台，然後向一個個部門詢問需求。

各部門「願望清單」救不了財報

市場部要一個寫文案的工具，財務部要一個做報表的助手，客服部要一個自動回覆的機器人，人資部要一個過濾履歷的系統。IT 部門像一個內部供應商，開始有針對性地自行研發或者對外採購。計畫書寫得很詳細，「轉型」路線圖也畫得很漂亮，看起來一切都在有條不紊地推進。

這對企業而言是一件有意義的事，它能讓員工「學會用AI」，把整體效率的下限抬高一點點。不過，從各部門的「願望清單」裡拼出來的路線圖最後只會催生一堆零散的工具──有用，但不會帶來根本性的改變。

為什麼中階主管會「暗中抗拒」AI？

原因很清楚，真正能改善財報表現的場景不在某一個部門的內部，而在那些跨部門、貫穿核心價值鏈的決策裡， 不屬於任何一個部門。

市場部不會提出一個需要財務部和供應鏈深度配合的AI 專案，因為那不是他們的地盤；風控部不會主動發起一個涉及產品設計的AI 優化專案，因為那超出了他們的職權範圍。由下而上的機制，先天就無法觸及最有價值的場景。

本文摘自《AI未來已來》 這種跨部門的特點也帶來了中階主管的隱性抵抗。中階主管不會公開拒絕一個執行長支持的專案，但他們可能暗中抗拒，如不肯交出真實的流程、不提供乾淨的資料，或在各種業務層面應付了事。

這種現象背後的動機很多，如怕做錯了要承擔責任，索性能拖就拖。有的人心裡很清楚，這套AI 系統一旦落地，自己的團隊可能被縮編，對於中階主管來說，團隊規模是自己權力範圍和等級的象徵。

部分中階主管也會擔心自己不懂AI，害怕被淘汰或者邊緣化，認為自己的話語權會跟著縮水。在這種氛圍下，哪怕專案已經啟動，也很難做出真正的成果來，因為組織沒有真正形成共識。

MIT 揭內部自建成功率僅 33% 的「口袋否決」真相

麻省理工學院NANDA 計畫發表的《生成式AI 鴻溝： 2025 年商業人工智慧現狀報告》（The GenAI Divide: STATE OF AI IN BUSINESS 2025）對這個現象提供了一個量化的注腳：對於AI 轉型而言，內部自建的成功部署率約為33%， 大約是外部戰略合作路線的一半。這意味著在企業內部推動轉型的困難很大。

這裡有一個很貼切的詞， 叫作口袋否決（Pocket Veto）。它描述的是一種隱蔽的否定方式：負責人表面點頭，在會議上同意，散會之後把任務塞進口袋，讓它在日常事務的洪流裡消失。這種否定方式不會留下可以究責的痕跡，因為沒有人明確說過「不」。

由下而上的推進機制是口袋否決的最佳土壤：每一個中階主管都有能力讓一件對自己不利的事情慢慢熄火。

口袋否決之所以難以被辨識，是因為它很容易被偽裝成執行難度高所導致的結果。

專案卡住了，上報的理由往往是「資料不夠乾淨」、「流程比想像中複雜」、「試點期間資源調度有困難」。雖然這些均是真實存在的挑戰，但其背後更多的是由激勵機制缺失催生的組織惰性。

小心「虛假的推進感」正在掏空企業寶貴生機

由下而上的另一個問題是製造一種虛假的推進感。規劃在推進、試點在進行、報告在產出、會議在開，雖然無法改善財報表現，但這種虛假的推進感會消耗大量的時間、資源和管理注意力，而等管理者意識到方向不對時，可能已經錯過了寶貴的時機。

（本文摘自《AI未來已來》作者：李開復)