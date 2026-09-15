三門問題換不換都一半？教授直指致命盲點：你以為在思考，其實只是反射

努力學習卻老做出差勁決定？

身為一名大學老師，我經常受邀至各單位演講分享。曾經，我以為只要把知識說清楚，別人自然就能接受。直到歷經無數次上台分享，我才深刻體會到，語言能傳遞的，遠比想像中的有限；知識的傳遞，本來就很花心思。

起初，我分享的內容多為專業研究：力學機制、自然災害與防災創新技術等。那時我習慣用學術的語言；可想而知，對多數聽眾而言，那樣的內容並不容易理解。

本文摘自《思考城堡》

演講結束後，我常回想那些坐在台下的聽眾。他們或許記得我講得很認真、很賣力，卻未必理解我想表達的內容。我才慢慢發現，自己應該試著將學術的語言，轉化為貼近生活、易於明白、感受的方式，這樣知識的傳遞才會有效，也才能促成改變。

因為我相信，學習到新知的人，必然會在某個層面上發生變化，自己也會感受到那種微妙的變化。我開始嘗試把「力學」的觀念放進人生議題裡，也慢慢發現，有愈來愈多人，開始與我產生良性的共鳴了。

不過，就在同一時刻，我也留意到另一個現象：原來，大家都相當努力、也願意學習，卻不一定懂得如何進行思考；而能有意識、有系統，並且刻意鍛鍊思考的人，就更顯得稀少了。

如果缺乏鍛鍊思考的能力，面對問題時就容易落入以下四種情形：

1.憑直覺行事：下意識的依循過往經驗與慣性。上一次怎麼思考，通常會在下一次無意識重覆。 2.陷入猶豫與停滯：缺乏清晰的結構與判斷依據，在各種可能間反覆打轉。忙碌而辛苦，卻依然卡住。 3.被外在風向牽著走：自己好像做出許多看似合理的決定，但卻與自己的期望漸行漸遠。 4.似曾相識：下一次面對類似情境時，再次上演前述三種反應，難以進入下面所說的：「直覺以外」的反應。

以上四種，本質都源自「以答案為中心」而非「以過程為中心」的慣性。老實說，這樣的現象不僅出現在學生或初入職場的人身上。許多優秀、事業有成的專業人士，也有可能說不

清楚自己是怎麼思考的，或許他們能在事後給出一些方法，但卻無法重現「當下」思考的軌跡。

所以這堂課的目標正是補上這個缺口，幫助你看見自己的思考脈絡，並掌握可複製的思考方法；從只追求「答案正確」，轉換成理解與建構「自己是怎麼掌握答案的」。當你能看清楚腦中的思路，思考就能被檢視、被修正，請跟我一起練習「看見」。

直覺不等於思考

接下來，請給自己一些時間，讓我們用著名的「三門難題」（Monty Hall Problem），感受與反思「直覺」與「直覺以外」的差別。請想像，你正在一場益智節目的舞台上，這裡的燈光明亮、

音樂歡樂，而在你面前出現的，是三扇看起來一模一樣的門。

這時候，主持人告訴你：其中一扇門後面有大獎，選中就可以帶走，而另外兩扇後面，什麼都沒有。主持人邀請你先選擇一扇門；然後你選好了，這時燈光與音樂也開始變得緊張了。緊接著，主持人打開你沒選的其他兩扇門中的其中一扇，揭開一道「沒有大獎」的門。

他面帶微笑著問你：「要不要換門？」我想請你誠實的在心裡給出一個答案。如果是你，你會換嗎？

多數人都會直覺的想：「反正只剩兩扇門，中獎機率不就一半一半嗎？換不換都一樣吧？」這正是我們「以為自己有在思考」的時刻。但事實上，我們只是依靠直覺在快速反應而已。

著名的心理學家丹尼爾．卡尼曼（Daniel Kahneman） 為我們提出了一套相當簡單且好理解的概念。他把我們大腦的「直覺」與「直覺以外」的大腦運作，透過扎實的研究成果，

區分為兩種模式：

● 系統一（System1）：快速、直覺、自動反應。 ● 系統二（System2）：緩慢、分析、需要專注。

多數時候，我們用的是系統一，因為這樣的思考快速、省力，但容易被直覺誤導。而思考需要啟動系統二，這需要能量，也需要方法。 但事實是，我們很難主動啟動系統二。尤其在情況緊迫、

面對難題時，我們更傾向依賴直覺，這幾乎是人的天性。於是，思考常像一個「壓縮檔」，裝著過去的經驗與慣性——你上一次怎麼思考，就會無意識在下一次不自覺的打包封裝。

決策大師赫伯特．賽門的「黃金決策三要素」

人稱「有限理性之父」、「行為決策理論」（Behavioral Decision Theory）的先驅之一赫伯特．賽門（Herbert Simon）的研究成果，提出了一個深具啟發的觀點，一個好

決定，遠比選對答案更複雜，它必須同時顧及三件事：

1.正確的資訊：必須掌握足夠且關鍵的資訊，否則後續所有判斷都將建立在錯誤的基礎上。 2.正確的權衡：必須在風險與報酬之間，做出經過思考與學習的選擇。 3.當事人的意識：再正確的資料與分析，都無法取代親自判斷的經驗。

可以將這三件事簡單理解成：好決策＝資訊×權衡×當事人意識

拒絕把大腦打包成壓縮檔

缺了任何一環，整體就容易失衡。成熟與專業的思考者，會充分理解這三者的協調運作，但多數人卻把注意力放在「找到答案」這件事上。我想提醒你的是：答案或許相似，但走到那裡的路，決定了你是誰。

問題在於，我們很少回頭檢查這些早已被「壓縮」的思考模式。久而久之，我們便會忽略資訊完整性（第一點）、錯過權衡練習（第二點），甚至失去「我為何這樣想」的自覺（第三點）。

這也正說明了，為什麼許多人即使記得「正確答案」，卻仍無法靈活應用。因為大多數時候我們都懂，我們缺少的是那一瞬間的「看見」。

這時候，只要你願意親手畫出自己的思考（不讓別人輕易的替自己做決定），就能留下屬於自己的思考軌跡，也才有機會檢視你的思考過程。在資訊過剩的世界裡，這是讓你保有獨立判斷與清晰方向的能力。

（本文摘自《思考城堡：洪瀞教授寫給你的8堂「解決問題」必修課》作者：洪瀞)