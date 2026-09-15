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走進咖啡廳先看窗還是燈？8題直覺測驗：解鎖你的大腦「思考城堡」

聯合新聞網／ 天下文化出版
走進空間先注意窗戶還是燈飾？日常感官的細微偏好，往往藏著潛意識的思考習慣。 示意圖／ingimage
走進空間先注意窗戶還是燈飾？日常感官的細微偏好，往往藏著潛意識的思考習慣。 示意圖／ingimage

測測看：你是哪一種思考城堡？

每個人的腦海，都擁有一座思考城堡。有些人擅長建立秩序，有些人依靠直覺突破， 有些人習慣深度思辨，也有人善於整合萬千觀點。

這份探索沒有標準答案，它只是帶你看見，你目前最習慣使用的大腦模式。

請依照第一直覺完成以下8題，不需要思考太久， 因為思考習慣，藏在你的第一個選擇裡。

請依照第一直覺作答，並記錄每一題所選的名詞。

選擇題

Q1. 走進一間新開的特色咖啡廳，你通常會先注意到什 麼？ 　　　

。窗戶 　　　。地板 　　　。牆面 　　　。燈具

Q2. 深夜專注工作或讀書時，你的背景音樂通常是哪種？ 　　　

。古典樂 　　　。搖滾樂 　　。爵士樂 　　。流行樂

Q3. 逛街經過香氛店或書店時，能夠吸引你的味道是？ 　　　

。烤麵包 　　　。果香 　　　。書頁香 　　。咖啡香

Q4. 你較喜歡哪種日常物件材質？ 　　　

。玻璃 　　　。不鏽鋼 　　　。木頭 　　　。陶瓷

Q5. 下午茶時間，你最想獲得哪種滋味？ 　　　

餅乾 　　　。咖啡 　　　。蛋糕 　　　。熱湯

Q6. 出門旅遊整理行李時，你最先放進包包的是什麼？ 　　　

。藥包 　　　。相機 　　　。筆記 　　　。耳機

Q7. 在家中享受獨處時，你最常待在客廳的哪個區域？ 　　　

。角落 　　　。靠墊 。沙發 　　　。邊桌

Q8. 與朋友聚會聊天時，你最常扮演的角色或互動方式是？ 　　　

。分析 　　　。傾聽 　　　。規劃 　　　。發想

一、 計分表

每個選項都代表不同層次的思考偏好，因此分數並非平均 配置。請對應你選擇的名詞分數，相加得出「總分」：  

●  1 分項目：窗戶、流行樂、書頁香、不鏽鋼、餅乾、耳機、 沙發、傾聽  

●  4 分項目：地板、古典樂、咖啡香、木頭、熱湯、筆記、 靠墊、分析  

●  12 分項目：牆面、搖滾樂、烤麵包、陶瓷、咖啡、藥包、 邊桌、規劃

●  20 分項目：燈具、爵士樂、果香、玻璃、蛋糕、相機、 角落、發想 根據

最終得出來的「總分」，解鎖你的思考城堡：  

●  8分～22分：解鎖【守衛之城】  

●  23分～54分：解鎖【隱者之城】  

●  55分～73分：解鎖【匠人之城】  

●  74分～119分：解鎖【奇兵之城】  

●  120分～160分：解鎖【智者之城】

二、 思考城堡類型與人際指南

【守衛之城】  

●  特質標籤：習慣先建立防線，再開始行動。  

●  座右銘：「我不做沒把握的決定。」  

●  大腦模式：以秩序為核心，對漏洞與危機保持高度警覺， 凡事在腦海中布置無數道演繹防線。面對陌生事物會優 先尋找風險，精準布局 Plan B。  

●  適合的夥伴：智者之城。

●  磨合的夥伴：奇兵之城。

【隱者之城】

●  特質標籤：習慣先理解自己，再理解世界。  

●  座右銘：「沒事別找我，有事更別找。」  

●  大腦模式：以情感為核心，主動切斷外界一切雜音，進 入深度的自我內省。只有在真空的自我世界中，才能釐清最純粹的精神答案。  

●  適合的夥伴：匠人之城。  

●  磨合的夥伴：奇兵之城。

【匠人之城】

●  特質標籤：習慣先驗證事實，再形成結論。  

●  座右銘：「我們用數據說話。」  

●  大腦模式：以理性為核心，堅持第一性原理。排除感性 與情緒干擾，習慣把混亂的人事與資訊，解構為精準的 數據與公式。  

●  適合的夥伴：守衛之城。  

●  磨合的夥伴：智者之城。

【奇兵之城】  

●  特質標籤：習慣先感受機會，再思考方法。  

●  座右銘：「不要問我為什麼，問就是直覺。」  

●  大腦模式：以直覺為核心，高能物理碰撞。不走常規系 統的邏輯推演，純粹依靠強烈直覺與本能覺察，在死局 中憑空開闢出全新賽道。

●  適合的夥伴：匠人之城。  

●  磨合的夥伴：守衛之城。

【智者之城】  

●  特質標籤：全景融會型思考  

●  座右銘：「在對立面，找到最佳解。」  

●  大腦模式：海納百川，將理性、秩序、情感、直覺融會 貫通。大腦能同時容納截然相反的觀點，在衝突中提煉 和諧新解法。

●  適合的夥伴：奇兵之城。  

●  磨合的夥伴：隱者之城。

本文摘自《思考城堡》
本文摘自《思考城堡》
沒有任何一座思考城堡，比另一座更高貴。

每一座城堡，都是在不同人生歷程中， 每個人逐漸建立起來的思考方式。

重要的，是持續升級自己的思考。

當你懂得欣賞不同城堡的優勢， 就開始擁有建造自己思考城堡的能力。

歡迎踏上這趟探索旅程。

（本文摘自《思考城堡：洪瀞教授寫給你的8堂「解決問題」必修課》作者：洪瀞)

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