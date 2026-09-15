安全感比恐懼更危險？洪瀞揭「22%探界法則」：決定你其餘人生軌跡

用22%的時間，做不熟悉的事

刻意嘗試自己不熟悉的事，能讓人成長。改變不需要複雜， 具體來說你可以：

● 一學期選五門課，其中一門選對你「有點吃力」的課。

● 一週工作四十小時，其中八小時做你「還不熟的任務」。

● 一年讀十二本書，其中兩到三本可以是你「完全陌生的 領域」。

經過多年的觀察，我給自己的探界率，大約是22%。在心態仍年輕、試錯成本較低的階段，我建議保留22%的空間或時間嘗試新事物。這22%的跨步，常常決定你其餘78% 的人生軌跡。這麼做，能避免被自己的慣性牽著走，因為安全感有 時比恐懼更容易讓人原地踏步。

本文摘自《思考城堡》

當你變得更成熟、責任愈來愈重，我建議將比例慢慢降至 18%。那 18% 的未知，是為了保持彈性、保持好奇、保持更新自己的能力，讓你永遠有一小部分的身體站在邊界以外。

有趣的是，這18%或22%會慢慢改變你看世界的方式。 你會開始比較敢問問題，比較敢承認自己的不會，也比較敢嘗試原本不在計畫裡的選項。

每一次能力改變，都是在你第一次覺得「這裡好像有點超過了」的地方。新手村之所以讓人留戀，是因為規則清楚、環境熟悉、錯誤容易控制。但也正因如此，成長會停在那裡。你看得見安全，卻看不見遠方的坡道。

真正的學習是在尚未完全準備好時便邁出腳步。就像滑雪，你得穿上雪板親自下場，在摔倒與站起之間慢慢找回自己 的重心（即使過程讓人想原地躺平）。 如果你不移動到邊界，就永遠看不見新的地形。你可以允許自己，留下一些試錯與拓荒的機會，讓自己保有成長的空間。

安全感比恐懼更讓人原地踏步 心理學揭盲點

來自加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia, UBC）的心理學家史丹利．拉奇曼（Stanley Rachman），曾說過一句非常有力量的話：「多數心理學理論都有一個致命弱點，它們預設人類在壓力面前會變得脆弱， 好像那些理論是為比人類更膽怯的生物設計的。」

我非常認同這句話。這句話提醒我們，人遠比自己以為的強韌，也比心理模型推測的更能承受不確定性。我們需要對抗的，是過度保守的預設。

成長需要的不只是安全感，還需要騰出一小塊可以試誤、可以越級、可以探路的空間。「探界率」正是為此而設計：在你的計畫裡，刻意劃出一條專屬於自己的邊界線，讓你擁有舒適圈之外的一點空間。

探界率，是為了對抗學習重力

探界率之所以重要，是因為它能對抗每個人在學習時都會 遭遇、卻常常沒有察覺的力量——學習的重力。什麼是「學習重力」？就是把人拉回熟悉感的力量。你愈想向前，它愈想把你留在舒適圈。

在日常生活中，學習的重力通常有兩種樣態：一種讓人覺得自己「已經夠厲害」，於是停在舒適區，不覺得需要再往前；另一種則讓人覺得「還不夠好」，因此不敢離開安全區，害怕只要走錯一步，前面所有努力都會被推翻。一個過度自信，一個過度恐懼，看起來不同，其實結果一樣：人都留在原地。我自己也在這兩端之間擺盪過。

我在我的第一本著作《自己的力學》中，曾用「逃逸速度」 來比喻自我成長：當你累積到足夠的速度，才能掙脫舊軌道， 抵達新的區域。逃逸速度需要對抗的，是內心那股把我們拉回原點的重力。

不要小看自己。能力的不足可以慢慢補，欠缺技巧可以反覆練。唯有心理的重力，會讓人連第一步都不願意踏出去。這正是探界率的價值所在。 我們需要做的，是固定保留一塊「離開原點」的小幅空間。

只要你願意保留那 22%的探界率，重力就不會完全把你拉回去，在每次探出一點邊界後，看見新的風景與新的地形。重力不會消失，但它會轉型，從阻力，變成你用來辨識方向的力量， 幫助你生成新的能力。

（本文摘自《思考城堡：洪瀞教授寫給你的8堂「解決問題」必修課》作者：洪瀞)