挪亞方舟竟不是最早版本？ 洪瀞揭「破譯思考」：別被單一視角困住一生

破譯思考—— 換一個角度思考，人生劇本就換了一種寫法 「我們透過愈多的視角來談論同一件事，用愈多不同的眼睛去觀察同一件事，我們對這件事的『概念』，以及『客 觀性』就會愈完整。」 The more affects we allow to speak about one thing, the more eyes, different eyes, we can use to observe one thing, the more complete will our “concept” of this thing, our “objectivity,” be. 尼采（Friedrich Nietzsche）︱哲學家

當思考產生「湧現效應」，心智城堡才能真正穩固

在前面的課堂中，我們談過思考的「演算法」。名字聽起來抽象，但運作起來並不複雜；它們能帶你離開迷宮、走出迂迴，並在混亂裡維持自我內在的穩定方向。 然而，方法並非愈多愈好，思考的力量來自於把手中的線索串成脈絡。

隨著各種工具在心智中開始互相呼應，那座原本存在的思考城堡便展開了更細緻的分區；曾經難以獨立運作的 空間，也逐漸形成各自的路徑與秩序。

在這樣的架構下，工具之間不再是並列的技巧，而會彼此 牽引、相互增強，進而生成超越單一方法所能達成的一種「湧 現」（Emergence）。12 它使你的思考更穩、更透亮，更能在資訊與情緒湧上來時， 保持自己的方向。因為當一個系統運作起來，整體的力量往往 會遠大於每一個零散元素的加總。但要走到那個狀態之前，有 一個更基礎，卻經常被忽略的能力。

學會在混亂中逼近真相的「破譯思考」能力

「事情是我想的那樣嗎？」

我曾與一位長年閱讀哲學書的退休教授討論：「什麼才算是真正的思考？」

本文摘自《思考城堡》

他想了很長一段時間。直到某一天，他告訴我一個意外簡 單的答案：「在開始之前，先弄清楚：這個問題是『有答案』， 還是『沒有答案』。」

這句話乍聽簡單，但套用在真實世界裡，卻會帶來一個更深的洞察。

現實裡，大多數問題原本就沒有唯一答案。不只是人生選 擇如此，連科學研究、商業決策、家庭關係、個人成長……每 一個領域都充滿不完整，甚至彼此矛盾的訊息。

因此，我認為思考更需要的是，在沒有標準答案的情況下， 依然可以前進的能力，也就是「破譯」的能力。

破譯是在混亂中穩定逼近真相的方法，就如同下面語言學 家破解楔形文字的邏輯，只是把「語言」換成「你的生活」、「你的課題」、「你的問題」。這麼做的意義在於，讓你在接 受任何說法前，先停半秒問自己：「事情真的是我以為的那樣嗎？」

不需要立刻確定答案；重要的是，你是否願意把當下的理解視為「目前版本」，並準備好隨時接受可能有不同的版本。

如果你想擁有可靠的思考能力，就必須學會破譯：把事情 拆開、並列、對照；使熟悉的版本與其他版本擺在一起，比較 它們的差異，讓自己不再被單一視角牽著走。

接下來，讓我們走入一個幾乎所有人都聽過的故事；「破 譯思考」的輪廓，會在那裡慢慢浮現。

你熟悉的故事，只是目前的版本

在希伯來《聖經》中，洪水的敘事始終占有壓倒性的分量。

創造萬物的神，看見人類的行為逐漸偏離正道，於是決定 以洪水洗滌大地。祂選中了挪亞（Noah），一個仍願意維持 正直與善良的人，指示他建造一艘巨大的方舟，帶著家人與動 物一同進入其中。

四十晝夜的雨傾瀉而下，大地被完全淹沒。一百五十天後， 洪水終於退去，方舟停在今日土耳其的亞拉臘山（Mount Ararat）；歷史也在那裡重新展開。

這個故事人人熟悉，我們從小就把它當成象徵重生或救贖的寓言。但如果把視角往前推動，你會發現洪水的敘事並非始於希伯來傳統。在摩西五經之前的千年，美索不達米亞的泥板 上，早已有另一個版本的平行故事。

《吉爾伽美什史詩》（Epic of Gilgamesh）中，烏特納匹什提姆（Utnapishtim）同樣接到神祇警告，命他建造大船， 帶著家人與生靈登船，洪水退去後停在高山上，放鳥確認大地 是否乾涸。兩個文明、兩段距離遙遠的文本，卻呈現出驚人的 相似結構。

別被「單一版本」困住一生！

與其去辨別誰的版本才最正確，不如說，同一個神話本來就擁有無數種面貌。一旦把這點放在心上，我們便會認知到：那些原本熟悉的框架，不過是「目前的版本」，絕非唯一樣貌； 理解始終在持續更新。這就是進行破譯思考時，迎面而來的頭 一個衝擊。

真相極少來自單一敘事。理解任何事情，都需要把不同版本攤開，放在一起對照。也需要克制那種「急著選擇立場」的 衝動——這是「探界率」延伸出的更深層能力。當你承認「事 情可能有更多版本」，便跳脫了單純「聽故事」的角色，跨入 「讀故事」的境界。從聆聽的角色，拉高到能看見敘事結構的 宏觀視野，這是邁向破譯思考的第一步。

許多人終其一生困在自己的「單一版本」，以為他們自己看見的就是全部，於是偏見相應而生，這是很可惜的。舉例來 說，如果只用特定時間點去定義一個人，就會忽略他在生命時 間軸上，持續累積的微小改變。

（本文摘自《思考城堡：洪瀞教授寫給你的8堂「解決問題」必修課》作者：洪瀞)