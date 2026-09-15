查資料變快腦袋卻空了？洪瀞揭科技反撲：越依賴AI，它竟退化得越快

看見自己的思考結構

如果有人問你：「思考，是什麼？」請先不要急著回答。

因為，這個問題遠比想像中更難回答。有些問題，不曾因為有了答案而結束。它們只是換了不同形式，不斷重新出現。「思考」就是其中之一。

我們每天都在思考，從相信什麼、懷疑什麼，到做出判斷與解決問題；從個人的微小抉擇，到影響人生走向的重大決定，背後全都是思考的運作。它如此尋常，卻又無比重要。

堆疊知識，不等於思考

有很長一段時間，我一直想知道，「思考究竟是什麼」？身為大學教授，我長年在教學、研究與實踐之間往返。為了回答這個問題，我遊走在不同的知識體系間，從科學、哲學史、認知科學，到決策科學與工程領域，試圖萃取出隱藏於不同學科背後的共同結構。那些經驗告訴我，知識的堆疊，並不等於思考的運作。

本文摘自《思考城堡》

我看過學生在某個瞬間突然頓悟，原本零散的資訊彼此接通，結構就在眼前成形；也看過許多人累積了豐富知識與經驗，卻仍無法在複雜現實中，做出清晰判斷。

過去，理解一個問題需要付出高昂的成本。讀一本書需要好幾天；研讀論文得牽涉許多相關研究；想確立一個觀點，更需要反覆查證與交叉比對。但是我認為，蒐集與整理資訊的過程是一種長期訓練，能培養質疑、推論、判斷與修正的能力；許多關鍵的思考機制，就內嵌在尋找答案的路徑裡。

一旦人停止思考，AI 也跟著變笨

讓我擔心的是，我們似乎正一步步失去獨立思考的能力。

現在，我們取得答案的速度變快了，但也開始面對一些過去未曾出現的問題。在過度依賴人工智慧的情況下，大腦悄然減少原本投入的思考與判斷。如同肌肉長期缺乏使用會慢慢失去力量，原本需要反覆練習的思考能力，也因此不再敏銳。

人工智慧的發展也開始面對新的挑戰。隨著愈來愈多人習慣直接取得答案，拋棄了親自理解、整理與創作，網路上的內容漸趨單一。當人工智慧持續以這些內容做為學習材料，它所吸收的知識與觀點，也可能自此失去原本的多樣性與創造力。

一旦人類習慣走捷徑，不再親自去思考與創作，人與工具就同時失去了進步的動力。愈來愈多人能迅速產出報告、完成程式，卻無法解釋其中的核心架構與推理軌跡。

堅持思考，是我們應該守住的底線；理解、判斷與洞察從來沒有捷徑，終究得由自己一步步完成。

不同領域，有著共同的思維結構

也正因為如此，即使到了今天，我仍持續讓自己進入陌生領域。領域愈不同，共同的結構反而愈清晰。

理解問題、驗證判斷並步向答案，是跨越領域的核心能力。正如哲學家以概念探索本質、科學家以實驗檢驗假說、工程師以設計回應限制、音樂家以練習驗證理解；他們經手的事物各有不同，運行的思維結構卻始終如一。

關於思考，人們有給過許多定義。有人視其為推理，有人強調判斷，有人從創造力定義它，也有人認為核心在於持續檢驗自己的觀點。當然，還有一個最經典的答案：「我不知道。」

不論思考定義為何，我們每個人都必須正視一個事實：從資訊到知識，從知識到理解，中間確實存在著一道鴻溝。思考，讓我們得以跨越這道鴻溝。

看見自己的思考，改變才不是偶然

如果你願意讀下去，我想與你分享我的答案。在接下來的八堂課裡，我整理了多年來跨越不同領域的觀察、研究與實踐，我將帶著你從哲學、科學、工程與現實世界出發，一步步拆解那些影響判斷、決策、學習與創造的關鍵結構。

每一堂課，將成為一塊塊磚石，在你的大腦裡搭建起一座屬於自己的思考城堡。我期待你帶走的，是一套陪伴你穿越歲月的思考結構。

唯有看見自己的思考，改變才不是偶然。

（本文摘自《思考城堡：洪瀞教授寫給你的8堂「解決問題」必修課》作者：洪瀞)