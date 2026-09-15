周日下午極度沉重？工程師嘆「力氣只夠維持不變糟」心理師揭隱形過勞

趙先生從事科技業已經第五年。表面上看起來，他仍然表現穩定：工作準時完成，與同事互動正常，也沒有明顯的情緒失控。連他自己一開始都以為，只是最近比較累。

下班腦袋停不下來的「隱形過勞」警訊

直到某個週末，他原本打算好好休息，卻在星期日下午突然感到一股說不上來的沉重。不是焦慮，也不是憤怒，而是一種深層的提不起勁。

本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》

他開始注意到一些細節正在改變：下班後，即使離開公司，腦中仍反覆播放工作畫面，彷彿工作情緒已滲入私人空間；原本能帶來放鬆的活動，現在只剩麻木，連「想讓事情變好一點」的動力，也逐漸消退；即使刻意劃定界線，疲憊感仍持續滲進生活裡。

同一時間，睡眠也開始變淺，早上醒來時，身體常有一種尚未恢復的沉重感。

不是撐不住是能量見底

他其實已經做了很多努力—調整工作節奏、練習情緒交還，也試著重新安排生活。但某一刻，他心裡浮現一個讓自己不安的念頭：「我好像不是撐不住，而是所有的力氣，都只剩下用來維持不再更糟。」這正是許多人走到臨界點時，最容易忽略的訊號。

從上述案例中可看出，他並沒有倒下，只是已經沒有多餘的心理能量，進行真正的修復。而當一個人長時間停留在這個狀態時，問題往往不再是「要不要更努力撐」，而是—這個系統，是否已經超出他此刻可穩定涵容的負荷。

最先崩潰的往往是最能忍的人

在臨床的觀察裡，真正走到離開臨界點的人，往往不是最先崩潰的那一群，而是最能長時間撐住的那一群。

而他們正逐漸走到這樣的位置：並不是沒有努力調整，也不是完全沒有恢復能力，而是—即使在做對的事，系統的耗損仍持續累積。

當環境超出負荷 何時該勇敢「評估轉身」

當一個人已經嘗試過節奏調整、練習過界線與情緒交還、重新安排過生活結構，卻仍長時間停留在「只能維持、不再惡化」的狀態時，這往往代表一件重要的事：問題的核心，可能已經不只在個人調節能力，而在於整體環境負荷，長期超出可恢復範圍。

此時繼續單靠「再撐一下」，很可能只是在延後耗竭真正發生的時間。而這正是開始需要認真評估—是否該開始準備轉身的時刻。

（本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》作者：郭約瑟)