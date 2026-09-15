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被主管當眾洗臉質疑能力？她靠「情緒3階段」神轉化：不內耗還贏得信任

聯合新聞網／ 啟示出版
感到難受，究竟是報告有待加強，還是害怕被全盤否定？透過回座後的「心理消化」，能有效釐清盲點。 示意圖／ingimage
感到難受，究竟是報告有待加強，還是害怕被全盤否定？透過回座後的「心理消化」，能有效釐清盲點。 示意圖／ingimage

林小姐在會議中被主管當眾質疑：「這份報告是不是準備得不夠仔細？」她當下胸口一緊、臉微熱，腦中閃過一句話：「他是不是覺得我能力不好？」情緒在第一時間迅速升高。此時，她的內心會經歷上述的三個階段。

階段一、暫時穩定：她沒有立刻反駁，也沒有急著辯解。只是深吸幾口氣，讓自己坐穩，讓腳底踩實地板。

本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》
本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》

她對自己說：「我現在很緊張，但我不需要立刻處理。」幾分鐘後，心跳慢慢回到正常。這一步，沒有理解，只有穩住。

她也隱約意識到，主管當下的語氣與表達方式，並不完全等同於她的能力評價。

階段二、心理消化：回到座位後，她開始思考：他是在質疑我整體能力，或只是這份報告的某部分？我剛剛感到羞愧，是因為真的準備不足，還是因為被公開點名？

她逐漸發現：自己其實是害怕「被否定」，而不只是針對報告本身。此時，同理心與界線開始恢復。

階段三、必要時的轉化：第二天，她主動寄信給主管：「昨天會議中您提到報告準備細節不足，我重新整理了三個補充資料，想請您再看看是否符合期待。」

她沒有壓抑情緒，也沒有反擊，而是將羞愧與焦慮，轉化為：具體修正、穩定溝通、保持專業，這就是轉化。

畫重點：若她在第一階段就反擊，會升高衝突；若跳過涵容，直接理性分析，情緒可能殘留並內耗；若她壓抑情緒，羞愧會累積。

轉化不是壓抑，而是經過穩定、消化後，生成有價值的行動。

（本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》作者：郭約瑟)

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