證交所規劃台股儀表板 強化風險教育協助投資人穩健理財

臺灣證券交易所董事長林修銘受邀電視節目專訪指出，台灣憑藉強大的半導體與AI供應鏈，市值已躍升至全球第五名，正從科技島華麗轉型為資本島。為回應廣大投資人需求，證交所在金管會指導下規劃台股儀表板，期盼透過數據透明化與強化風險教育，守護台灣資本市場的穩健與安全。

針對外界關注的市場風險與槓桿情形，林修銘特別強調，台股整體的信用交易與槓桿情況相對健康，並無過度擴張的問題。從實際數據來看，在2026年7月1,460萬開戶人數中，有融資與不限用途借貸款項餘額的人數約29萬人，占總開戶數不到2%。同時，2026年1至7月上市信用交易占整體成交金額僅6.09%，上市融資餘額占上市股票總市值僅0.36%。此外，投資人違約金額亦維持極低水準，以8月17日為例，違約買賣金額僅911.8萬元，占上市成交金額僅10萬分之0.46，每日違約人數約在20人以下，充分展現台股結構的穩固與韌性。

林修銘表示，為了讓投資人在市場波動時能做理性探討與分析，證交所規劃的台股儀表板主要涵蓋三大核心項目，包含授信業務相關數據、投資人違約申報統計，以及上市櫃公司的營收與基本面趨勢，並透過統計數據、圖表與趨勢線協助投資人理性觀察市場變化。除了資訊透明以外，儀表板也將清楚揭露各項數據與指標定義，讓投資人全盤掌握市場整體概況，落實投資交易與風險管理，妥善管理個人信用風險。

林修銘分享證交所未來的一系列重要推動計畫，包括積極運用創新板支援政府的信賴產業與未來產業募資、藉由Power Up計畫壯大台股市值讓供應鏈更具國際競爭力，以及推廣璞玉指數引導資金發掘具備高CP值的隱形冠軍股票。林修銘呼籲，台灣資本市場正處於歷史上少見的榮景，證交所將持續秉持政策使命，透過台股儀表板等透明化機制的落實，在兼顧風險管理與資訊公開的基礎上，攜手全體投資人共同珍惜並維護台灣資本市場的榮耀與安定。

林修銘受邀參加9月13日年代電視「數字台灣」節目專訪，與主持人謝金河深入剖析台股站上歷史新高的榮景與未來展望。