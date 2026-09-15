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被投訴就徹夜難眠、制度缺陷卻怪自己？資深護理師心力交瘁自白「都是我的錯」
呂小姐是醫院護理師。在輪班制度緊縮的情況下，她經常面對患者家屬的投訴與焦躁。
只要家屬語氣變得強烈，她便會立刻緊繃起來，心中浮現一個念頭：「是不是我哪裡沒有做好？」久而久之，她開始把許多情緒反應都解讀為對自己專業的否定。
即使問題其實來自制度排程延誤或人力不足，她仍習慣先反省自己是否做得不夠好。
在某次投訴事件後，她整晚反覆回想當時的對話，心跳加快，難以入睡。
那段時間，她逐漸出現失眠與腸胃不適，也越來越難在下班後真正放鬆。表面上，她仍然完成工作，但內在卻長期處於緊繃與自責之中。
許多情緒其實來自制度與環境，但在她的心理系統裡，卻被慢慢內化為：「都是我的問題。」
真正讓人耗竭的，從來不是情緒本身，而是你替不可控的責任長期付出代價。
當責任歸位，情緒才有機會回到它原本只是「訊號」的位置；當界線清晰，心理能量才會真正開始回流。此時，你才有空間真正涵容情緒，而不是被它拖著走。
（本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》作者：郭約瑟)
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