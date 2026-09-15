連做夢都在救人？社工師「隱形內耗」引共鳴：心理防火牆崩塌恐釀慈悲枯竭

廖小姐是一位社工師，她長期服務多名具有創傷背景的個案。初期，她靠著高度熱忱與責任感撐住工作，功能表現一直維持良好。

心理師揭「次發性創傷」早期警訊

但數個月後，即使工作內容與工時沒有明顯改變，她卻開始出現一些細微卻關鍵的變化：對個案的情緒反應變得平淡；聽到創傷敘事時逐漸麻木，也常不自覺地焦慮；下班後感到極度空洞，卻無法真正休息；在夢中重現個案創傷的經歷。

本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》

最讓她困惑的是：她看起來仍然專業、仍然能運作，但內在的某個部分，正在慢慢關閉。這正是慈悲枯竭常見、也最容易被忽略的早期訊號：表面功能仍在，但情緒系統已開始失去承接能力。

慈悲枯竭與一般倦怠有何不同？

畫重點：慈悲枯竭不同於一般倦怠，不只是長期承接他人的情緒與需求，更牽涉到次發創傷壓力，使耗損更深，也更不易被察覺。

那要如何判別自己是不是慈悲枯竭？一般倦怠，往往讓人感到疲憊、無力與厭倦；而慈悲枯竭，則會慢慢改變你「如何感受他人」以及「如何看待自己」。判斷是否進入慈悲枯竭，關鍵往往不在於你累不累，而在於是否開始出現這樣的內在衝突—你想逃離他人的痛苦，卻同時為這份逃避感到強烈的罪惡感。

冷漠不是失去同理心 而是心理防火牆超載

當你發現自己不再像以前那樣能夠同理，卻又無法真正放下承接的責任；在工作中看似冷靜、專業，私下卻對這份距離感深感困惑，甚至自責。這往往不是你變得不夠投入，而是你的心理防火牆正在承受超過負荷的情緒壓力。

慈悲枯竭，並不是失去同理心，而是在長期承接他人痛苦卻缺乏心理能量回補的情況下，你的心開始自動關閉某些感受，以求生存的一種保護機制。

這也是為什麼單純的休息或離開現場，往往只能暫時降低疲勞，卻無法真正修復這種耗竭。因為真正需要被看見的，並不是你的疲勞程度，而是那些長時間停留在自己身上、不屬於你的情緒。

善用「快速檢視表」定位心理耗損狀態

在理解上述差異之後，你或許會開始好奇：自己目前的狀態，究竟比較接近一般倦怠，還是已經出現慈悲枯竭的早期跡象？如果你想更具體辨認目前的狀態，本書在〈附錄〉中提供了「慈悲枯竭快速檢視表」與「三層防火牆定位檢視表」，幫助你從近期的經驗中，看見這些細微但重要的變化，並進一步辨認目前最主要的耗損位置。

（本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》作者：郭約瑟)