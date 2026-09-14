換到制度更好的公司3個月後又累了 他終於發現「職業倦怠的原因不是環境」

這樣的故事，你熟悉嗎？

顏先生在上一份工作待了六年。最後兩年，他幾乎每天都在想離職。他覺得公司制度混亂、主管要求反覆，而且同事之間的責任界線模糊。他常對朋友說：「只要換一個環境，一切就會好很多。」

離開之後，他確實進入了一間制度更加完善的公司。然而三個月後，他卻再次感到熟悉的疲憊。新的工作內容其實算是合理，但他仍然不自覺地把許多事情扛在自己身上。

只要團隊出現空缺，他就會主動補位；只要同事感到焦慮，他就會試著替對方解決問題。

本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》 某一天，他在整理過去工作的經驗時，突然發現一件事：自己最在意的，其實不是完成多少任務，而是「被需要」。

在過去的工作文化中，越是能撐、越是能補位的人，越容易被視為可靠。於是，他慢慢把「被需要」當成衡量自己價值的方式。當環境出現問題時，他不自覺地用更多承擔來證明自己仍然重要。

當他看見這件事後，他開始嘗試做一個簡單的練習：在每次準備接下一件「其實不屬於自己責任」的任務之前，先問自己一個問題：「我現在的行動，是出於責任，還是出於想證明自己的價值？」

這個問題沒有立刻改變他的工作環境，但它慢慢改變了他的選擇。他開始發現，有些事情其實可以讓團隊一起承擔，而不是全部落在自己身上。

他並沒有變得更冷漠，只是開始把「我是誰」，慢慢從「我做得多好」裡分離出來。這，就是價值澄清開始發生的地方。

真正的改變，不在於換環境，而在於重新定義「我是誰」。

（本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》作者：郭約瑟)