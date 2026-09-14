曾是最愛帶團隊的主管，她卻開始對成功無感、對同事冷淡！職業倦怠警訊曝光

第一個案例，李小姐是一位中階主管，過去最喜歡帶領團隊完成專案。最近，她發現自己即使看到團隊達成目標，也只是點頭應付，心中幾乎沒有任何波動。

職業倦怠有哪些警訊？情緒麻木、犬儒化可能是早期徵兆

她試著問自己：「我是不是不在乎了？」但無論怎麼思索，都找不到答案。對她來說，那些曾經帶來成就感的事情，如今只剩下例行公事；面對同事的困擾，也難以激起情緒反應。

本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》

她不是刻意冷淡，而是感覺心中像隔著一層透明的牆—事情仍在發生，但情緒已難以真正靠近。

其實，我們不難發現她已經出現了情緒麻木的跡象：她開始對組織的規則、目標與價值感到冷淡、甚至懷疑，並下意識地與他人的情緒與需求保持距離；雖然基於慣性或責任她不一定會停止行動，但在她眼裡，許多努力早已失去了意義。

這種「心已抽離，身體卻還在運作」的狀態，正是身心耗竭的典型表現。

第二個案例，王先生過去熱衷幫助同事解決問題。最近，在處理員工抱怨時，他心中常浮現一句話：「反正也改變不了什麼。」他逐漸意識到，自己並非只是不耐煩，而是真的對問題失去動力與感覺。工作依舊能完成，但已不再帶有過去的熱情與投入。

情緒麻木與犬儒化，往往不是個性改變，而是長期心理耗損下的自然反應。這些變化並不代表你不夠投入，而是心理系統正在提醒你：原本支撐工作的內在能量，已經開始不足。

工作倦怠不只影響情緒，認知功能下降也是重要警訊

工作倦怠還有一個隱藏警訊，就是認知功能下降。它的早期變化包括：

•注意力下降、記憶力減退：對細節疏忽，工作效率降低。 •決策困難：對小事猶豫不決，容易拖延。 •負向思考增加：對工作、同事與未來產生悲觀感。 •自我懷疑：質疑過去的專業判斷，影響職業自信。

就像前面提到的案例，李小姐發現自己在分析工作時，注意力變得容易分散，決策速度也逐漸變慢，甚至開始懷疑自己過去的專業判斷是否仍然可靠。

這些認知上的變化，往往不是能力下降，而是心理能量持續消耗的警訊。若未及時察覺與調整，不僅情緒承接能力會下降，自我感也可能逐漸動搖。

（本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》作者：郭約瑟)