她是主管眼中最能幹的，卻請了3個月無薪假！「太可靠」的人為何最先撐不住？

真正讓人耗竭的，往往不是壓力，而是長期失去界線的承擔。你是不是也曾這樣：每天醒來想到工作，還沒出門就已經覺得累了？那種被工作、被生活一點一滴耗盡心力的感覺，我們或多或少都經歷過。接下來這個故事，或許會讓你覺得似曾相識：

為什麼越能幹的人，反而更容易陷入職業倦怠？

小玄是一家公司的小主管。她的行事曆每天被會議填滿：追蹤進度、回覆郵件、提醒下屬，總是把所有任務做到盡善盡美。工作中，大家都說她很能幹、很可靠。但下班後，她的人生並未切換到休息模式。

本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》

回到家，還得面對母親對弟弟的過度寵愛，使弟弟逐漸形成依賴與過度需索；同時，還得關照逐漸失智的父親。她努力扮演一個「孝順、負責、不能出錯」的角色，卻發現這份孝心，反倒成為心中最深的痛。

她開始隱約覺察，無論工作還是家庭，自己總是在沒有設定界線的情況下，承擔了過多本不屬於自己的責任。這一切讓她感到心力交瘁，對許多事情都逐漸失去興趣，甚至開始懷疑：「是不是自己能力不夠？」

直到某一天，她再也撐不下去，請了三個月無薪長假，開始進行生涯省思與身心調適。

真正讓人耗竭的，不只是工作壓力，而是長期失去心理界線

我們習慣把撐住，當作一種成熟；把多扛一點，視為責任；把不倒下，誤認為沒有受傷。

如果你在讀到這裡時，心裡其實還難以釐清究竟怎麼了，只是覺得「很累、很苦、很想停下來」，那並不奇怪。許多人的耗竭，表面上看似來自努力不足，但在臨床與職場現場經驗中，更常看見的，是一種難以察覺的模式─長期承擔，卻缺乏界線。

如果你也曾經問過自己：「是不是再撐一下就好了？」這本書想陪你慢慢分辨：哪些責任值得承擔，哪些重擔其實可以被卸下，還有─如何在不自爆的情況下，持續工作與生活。

職業倦怠是什麼？長期壓力如何讓心理系統陷入超載？

如今，高壓職場已不再是少數人的經驗，而是一種普遍狀態。許多人每天全力以赴、承接責任，卻經常感到「累到極點，卻永遠做不完」；或是明明已經付出所有努力，心中卻逐漸空洞、無力。甚至開始懷疑：是不是自己做得不夠，才會一直撐得這麼辛苦？

事實上，你不是不夠努力，而是你的心理系統，已經長期處在超載的狀態。長期承受工作壓力、情緒負荷與制度的不完善之下，「職業倦怠」（burnout，後文簡稱為：倦怠）便可能在不知不覺中發生。它不是一時的疲累，而是一種長期累積性、往往難以察覺的心理耗損。

（本文摘自《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡》作者：郭約瑟)