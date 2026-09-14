當了20年總經理50歲卻決定放下家業 別人羨慕的「二代身分」為何成了他的原罪？

把自己當公司經營，你就是人生CEO 很多人提醒我五十歲換跑道太冒險，但我想說：「正因為已經五十了，我寧願有策略地努力過但失敗，也不願害怕別人眼光而不敢行動！」 文／杜志峰：企業講師、OGSM顧問

擔任公司總經理（CEO）的最後一天，也正是出任自己人生負責人（CEO）的第一天。

承接家業多年後劃下句點，這個決定背後並沒有戲劇化的原因，而是用二十年歲月走過這一遭後，五十歲的我決定：走自己的路，不再過別人規劃的生活。

本文摘自《後來才懂的人生小事》

回首接班，別人欽羨的二代標籤或總經理頭銜對我卻形同原罪，在那些無法辭職、身心俱疲硬撐下去的日子裡，我才看到自己許多未曾見過的負面反應和抗拒。

終於結束家業後，心裡雖有怨懟但更多的是感謝：這段歷練給了我別人所沒有的經營視野，讓我接下來能更從容地經營「自己」這家公司。

如果你也正在轉變的路上，我想分享經營自己人生的C–E–O三個眉角給你：

Check定期盤點你的「人生資產負債表」：公司的財報記錄成本與資金結構，人生的資產負債表則幫你盤點健康、成就感、陪伴家人時間等「隱形成本」的成長或衰退。而那些「成長或衰退」之處，就是你未來調整航向的依據。

Exit懂得停損但敢於嘗試，商場上沒有永遠賺錢這種事，人生也是；任何嘗試都有風險，重點是要懂得停損—不只是財務面，更多是來自情緒面，如怕丟臉、怕失敗而不敢改變等；就像憲哥說的：死在哪裡都好，就是不要死在別人的嘴巴裡；所以做該做的，不要讓別人的（冷）言（冷）語來決定自己的命運。

以我為例，很多人提醒五十歲換跑道太冒險，但我想說：「正因為已經五十了，我寧願有策略地努力過但失敗，也不願害怕別人眼光而不敢行動！」

Objective為自己設定人生目標：經營公司需要有目標才能訂策略，經營人生更是如此。放下家業後問自己：「我想成為什麼樣的人？想做哪些讓自己快樂的事？」並以這些答案作為我人生目標。如果你定期覆盤、敢於嘗試，那麼你的人生目標就能引導你往真正快樂、平靜和有成就感的方向前進。

即使已放下公司CEO的角色，但我很清楚：只要像經營公司般有方法（C）、有勇氣（E）、有方向（O）地經營人生，我們就能成為自己人生的CEO。

後來才懂的事39：把人生當公司經營 學習成為自己人生的CEO：Check定期盤點你的「人生資產負債表」，Exit懂得停損但敢於嘗試，Objective為自己設定人生目標。

（本文摘自《後來才懂的人生小事》作者：謝文憲)