業務低潮找主管談3小時 離職後7、8年寄教師節卡！到底教了他什麼？

很多人都以為在職場上，大部分的人都喜歡「留一手」，直到我出書後才發現，原來更多人喜歡「教人」。方法對了，後輩自然相信你；方法不對，就變成囉嗦多事。所以想教人，不如先學會教人的技巧吧。

我出書以後才猛然發現，在職場裡，很多人都有教別人的意圖，那種想要指導別人的心，與分享的精神處處可見。問題是，一對一的指導容易，若要請你寫一堂課的大綱、編寫講義、上台講課兩小時、給予學員回饋、課後追蹤……等，就不是一件簡單的事了。可不要覺得那僅是HR同仁的事，你也可以試試。

會做事不等於會教人，職場教學也是一門能力

出社會工作前三年，我都從事HR與幕僚相關的工作，由於負責教育訓練的緣故，接觸到許多企管顧問公司，也認識了不少講師，對於講師的崇拜與欣賞，只能在台下默默仰望。每當課程結束要請款，企管顧問公司寄來發票時，才驚覺老師講課六小時原來就有這麼多錢。起初只是笨笨的申請經費，後來幾次上課，我就在台下偷偷觀察老師切入議題與論述議題的方法。

本文摘自《後來才懂的人生小事》

有幾次跟老師親身接觸的機會，才發現老師成功的講課，都是一場一場累積起來的親身經驗，別人偷不走，也不一定學得會，我那時才發現，講師真的是所謂「台上十分鐘，台下十年功」。

我也看過很多講師職場背景很好，專業實力堅強，口才也不致於太差，就是缺少一點舞台與個人魅力，那就很難在講台上發光發熱。沒辦法，做這行，就是必須要有這些東西。

從內部講課開始，累積職場教學與表達能力

我在工作前三年累積一點點講課經驗後，沒想到在信義房屋做業務時，主管要我上台講課時才嶄露頭角。我發現在台上講課，被學弟妹崇拜的感覺真好，或許這就是「馬斯洛需求理論」裡講的，社會地位與自我實現吧？那是一種錢也買不到的爽快經驗。不過我也是到這時候才發現，會做業務跟會講業務的課程，保證是兩碼子事。

我永遠不會忘記，我在台北的超強業務戰技，就在剛當店長轉戰到新竹的前三個月，幫同仁講課時被打槍，原來講課內容要因地制宜、因人而異的這件事，我到這裡才學會。

內部講師是職場經驗傳承的最佳舞台

在內部分享或講課有個很大的好處，就是同仁不太會排斥你，對於自己人總是見面三分情，雖然分享或講授技術不如外部講師，但是內部講師有更豐沛的實務案例與經驗，若能針對口語表達以及教材編寫，能有基礎以上水準，我認為內部講師絕對是訓練舞台經驗的最佳場所。

或許，並不是每個人都有在內部分享或講課的機會，但是可以先從一對一傳授開始。

教會別人，才能突破職場升遷與調動的瓶頸

我看過的職場工作者都不安於一輩子待在同一單位，但問題是，若沒有新人留得住，或是這單位有些事只有你會，別人都不會，這樣的同仁若越做越久，就越脫離不了原單位，久而久之就會變成一攤死水。

你若可以把部屬或同仁教好，自己會得到很多上級肯定的機會，也會有較多的調動機會，因為只有多歷練其他工作，也才有往上晉升的空間，對於培養接班團隊與班底，才有立即的效果。更重要的是，一對一傳授經驗對於自身工作的熟悉程度，也會產生立竿見影的明顯成效。畢竟，會做，不一定會教。

內部班底越多，將來帶領團隊的機會也越高，不是嗎？

從一對一教人到內部講師，職場經驗如何傳承？

我在信義房屋服務擔任店長的時候，曾經歷新竹北大、桃園中正與中壢三家店，小虎是我當時友店的業務同仁，他有業務疑難雜症時，時常來問我，雖然我不認識他的店長，而他的店長雖知道也不以為意。

有次遇到開發的低潮，他特別利用休假來店裡找我，我們長談了三個小時，試圖打通他的任督二派，分享了許多我以前做業務的心法，從此他的業績突飛猛進。我離開信義房屋後，每年教師節都收到他寄的手寫感謝卡片，長達七、八年之久，當時的一個不經意舉動，竟讓他在業務開發實力上醍醐灌頂，幾次的短暫教導，讓他現在成為某金控理財部門的明星球員與常勝軍。

若是連一對一教學都沒有意願也沒有能力，很容易讓自己陷入團隊的死角中，自己無法將自身經驗傳授給他人，不管是能力問題，或是意願問題，老闆不但會覺得這位員工不好用，也不敢將新人交給你帶領，自己的晉升與調動機會若受阻，職涯會陷入泥淖，很難有所發揮。

若是一對一教學與分享能夠有成功經驗，我會強烈建議職場工作者試著挑戰內部講師的舞台。

很多人一開始擔任講師很怕講不好，其實大家無須擔心，就算在內部講課失敗也無所謂，因為在沒有任何商業行為或講課報酬的情況下，內部講師都是義務服務，再加上內部講師可以有效解決HR與用人單位內部人才的傳承困擾，公司若能適時給予內部講師一點榮譽感，內部種子講師對公司的永續發展以及內部經驗傳承會非常有幫助，我覺得內部講師是很有價值的工作。

我在華信銀行服務的時期雖短，但因為負責MMA投資管理帳戶的關係，讓我有緣在六個月內講了一四七場投資理財講座，現在想來，真的很感謝當時同仁cold call的辛勞，我竟然可以把無趣的投資理財概念講得很輕鬆、很寫意，也承蒙這麼多客戶給我機會，我們的業績成績表現也還不錯。我想這些外部的講課能力，都是我在信義房屋時期所培養的內部講課實力與造就的成績。

當時最累人的事，現在想來，竟是最有價值的事，這也是我為什麼一直鼓勵年輕人不要太短線，先求付出、再看收穫，這一四七場就是一個經典的例子。

也因為我的舞台經驗大量累積，直到轉戰到台灣安捷倫科技時，才會有更多外部機會的邀約，最後也奠定並產生了我走上職業講師、廣播電台主持人，與專欄作家這些人生新舞臺的絕妙機會。

後來才懂的事34：學會教人，分享職場經驗 在職場，若能扮演好傳承的角色，一方面可以造福他人，幫助公司，幫助學弟妹成長，最重要的是，可以將自己的職場經驗變成一種屬於自己的「顯學」，在自己的履歷表上，增添一筆最重要的華麗經驗。

（本文摘自《後來才懂的人生小事》作者：謝文憲)