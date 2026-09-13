「如果明天就死了，我會很後悔」溝通力講師罹癌後醒悟：錢留著沒花，才是最大遺憾

別把錢留到死 「如果你明天就突然死了，你會後悔沒有把錢花光嗎？」我的答案是：「會，而且會超生氣！」 文／莊舒涵﹙卡姊﹚：知名Colors溝通力講師

一個月工作一到兩三天，就可以收入十萬，如果每週都如此，一個月最少有四十萬的收入；和一個月沒有工作和收入，且除了原本的基本消費外，另外要再支出二十萬，你會選擇哪一個？

我想多數人都會選擇前者，因為我也是。

錢現在用，價值最高：40多歲開始旅居世界各地

然而疫情解封後，我每年都在國外找一個城市長居約四十天，體驗當地的生活方式、文化、飲食，也大量和當地人聊天交流，中間不免俗會安排幾天去近郊觀光旅遊，這些年去了雪梨、福岡、烏布，寫文當下正在沖繩，明年會在西班牙的瓦倫西亞。

如果等到我六十五歲退休後，才要啟動這個世界各地的旅居計畫，胃口、牙口一定不如現在、體力勢必下滑，勇於嘗試和挑戰的精神也會有所退縮，這筆國外旅居的錢在四十多歲開始慢慢花，絕對比退休後來的值得。

這麼做的原因是因為在疫情時，我看了這本書《Die with zero》，中譯書名是《別把你的錢留到死》。

本文摘自《後來才懂的人生小事》

書上問了：「如果你明天就突然死了，你會後悔沒有把錢花光嗎？」我的答案是：「會，而且會超生氣！因為曾經身處在沒錢的擔憂，所以創業後積極努力賺錢、存錢，最後卻留下這麼多沒花完。」那時開始，我將書中認同的理念，徹底的實踐在生活上。

別把錢留到退休才花：有些人生體驗，晚了就不值得

二○二八年我也計畫好要從四月十三日生日那天，開始休耕半年，暑假時帶上姪子、姪女一起去美國佛羅里達，在迪士尼、環球影城和郵輪上一起體驗兒時嚮往的夢幻世界，三個人的旅費也不算少，但這筆錢現在不花，等我死了也是進他們的口袋，那何不趁現在一起花？不但有十多歲天真的孩子陪我一起圓夢，還能創造一段只屬於我們三人的共同笑聲、趣事和回憶，現在一起花掉，絕對比未來成為遺產值得。

罹癌後才發現：錢存下來了，卻不一定等得到花的那天

二○二五年在烏布待了四十天，回到台灣沒幾天就被宣判得了卵巢癌，雖然我已經將每年賺、存、花三者的比例，從存七○％花三○％調整成約各半，還是沒到我期待的花大於存，在那當下我想著：「如果明天就死了，我還是很後悔留下的錢有點太多。」

在手術前還無法知道是第幾期癌症，很怕那筆錢沒機會自己花了，因此我寫下一份遺產清單，把錢分給喜歡的球隊統一獅、家人和朋友，讓他們代替我在兩年內將這些錢花光。

經歷五個月後我完成治療，重新回到生活軌道，這些錢的使用權也一起回到我手上；康復後我立下要執行花大於存這目標，隨時哪一天要離開了，我不是存很多，而是花得夠早。

後來才懂的事11：別把你的錢留到死 妥善運用金錢，把錢花在自己身上，對自己好一點，留下不遺憾的人生。

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我跟卡姊結識於二○一三年一月一場大型演講，我們的緣分一直很深，她罹癌後到整個治療階段，以至最後痊癒康復，我幾乎參與了大半。

她豁達的精神是我沒有的。

二○一九年六月我也確診罹患攝護腺癌，雖然很早期，我僅在當天與隔年啟動我的電影與電視計畫，希望在萬一人生終了時，不留下遺憾，最後電視節目成功，電影籌拍鎩羽而歸。

雖然我不想用「把錢花完」、「別把錢留到死」這些觀念變成我的人生哲學，但方向並沒有差距太遠。

我除了花錢以外，我也花「愛」，我盡可能的把我對年輕朋友、後輩的關懷，用在一次次電影包場，吃飯，旅行聚會，知識饗宴的交流上，我也期許自己不要有遺憾。

我也將我的財產，每一年按照比例捐助「台灣運動好事協會」、「球芽基金」、「身障棒壘球協會」、「中華職棒球員工會」、「安得烈食物銀行」等組織，慢慢降低收入比例，付出我的金錢與愛，給社會上跟我產生連結的人與組織中。

我只要保有能力與健康，錢都不虞匱乏（前提是有足夠的保險），除了別把錢留到死以外，更別吝嗇表達你對於他人的關懷，我認為請客吃飯、體驗生活、國外旅行、學習新知、照顧晚輩等，是五項六十歲以前，最值得的自我投資。

（本文摘自《後來才懂的人生小事》作者：謝文憲)