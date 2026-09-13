「妳還有弟弟妹妹喔」承辦人員一句話揭身世 父親過世房子竟成共有遺產

資產傳承，不是有錢人的權利 資產傳承是每個家庭的責任，或許在你眼裡不多，在法律上卻都是必須分割的標的。 文／佘淑真：資深壽險顧問

法律只處理權利，不處理委屈

小美那通電話，我一直記得。

十幾年前認識她時，她只是個服務業的小資女，替自己買了一份醫療險，人生單純、未來清楚。這些年，我看著她結婚、生子、買房，像多數家庭一樣努力往前。我也從單純賣保單，走到替客戶做更完整的資產規畫。但每次提到「資產傳承」，她總笑著說：「那是有錢人在煩惱的吧？」

父親過世辦土地過戶，承辦人員一句話揭開遺產風波

直到父親過世。

她陪母親去辦土地過戶，承辦人員一句話讓她愣住：「妳還有一個弟弟跟妹妹喔。」原來父親在外另有家庭，還有兩個已成年的孩子。那塊地上蓋著母親住了半輩子的房子，卻突然成了所有子女的共有財產。

她在電話那頭告訴我：「對方說，這本來就是他們的，不然看我們要拿多少錢換。」

本文摘自《後來才懂的人生小事》

同父異母兄妹出現，母親住半輩子的房子竟成共有財產

很多人以為，爭產是豪門戲碼。但在第一線看久了，我反而覺得，高資產家族爭的是「權」—經營權、控制權、話語權；我們一般家庭爭的，往往更直接，就是錢。因為越沒有餘裕，越不能退讓。

那不是貪，是怕。

怕母親沒地方住，怕自己吃虧，怕未來沒有保障。

遺產怎麼分？想替母親多爭一點，卻碰上法律界線

我原本建議她試試「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，想替媽媽多爭一點空間。但後來她才告訴我：那塊地是爸爸繼承來的！那就屬於無償取得，不列入計算。

原來，有些路，看起來能走，法律早就幫你畫好界線。

那一刻她才真正明白，法律只處理權利，不處理委屈。你心裡替母親抱不平，制度卻只看財產來源與取得方式。出事之後才發現，選項其實比想像中少得多。

50萬壽險指定媽媽無人爭，資產有規畫真的不一樣

我問她：「爸爸有沒有壽險？」她說有，一筆五十萬，受益人指定媽媽。那筆錢沒有任何爭議。

這就是差別。

有規畫的資產，走得乾淨；沒規畫的資產，走向糾紛。

事情告一段落後，她主動找我替母親規畫一份壽險。我開玩笑說：「妳是怕以後又冒出其他人嗎？」她毫不猶豫回我：「難說喔。」

我們都笑了，但藏在笑裡面的，其實是防備。

資產傳承不是有錢人的專利，而是每個家庭的責任

做這行十九年，我越來越確定，資產傳承的本質不是把錢留給誰，而是管理人性。很多人說「我們家感情很好，不會爭」，可真正完全不爭的家庭，往往只是覺得拿了更麻煩。不是人性突然高尚，而是現實讓人計算。

所以我總說，資產傳承不是有錢人的權利，而是每個家庭的責任。你可以沒有豪宅，但你或許有存款、有房子、有保單。這些在你眼裡不多，在法律上卻都是必須分割的標的。

遺囑、信託、保險怎麼選？先盤點資產再決定

規畫，也從來不只一種工具。保險、遺囑、信託、生前贈與，各有情境。關鍵不在選哪一個，而在於你是否願意先盤點資產、確認心願，再做決定。不要因為「覺得」不需要，就拒絕思考；而是整理清楚後，再理性選擇。

小美曾經也以為這些離自己很遠。直到那一天，她才知道，傳承不是富豪專利，而是每個普通家庭都可能面對的現實。

後來才懂的事10：資產傳承是留下安穩 如果有一天我們終將離開，留給家人的，應該是安穩，而不是戰場。可以不留下龐大資產，但請不要留下困擾。

（本文摘自《後來才懂的人生小事》作者：謝文憲)