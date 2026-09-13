「妳還有弟弟妹妹喔」承辦人員一句話揭身世 父親過世房子竟成共有遺產
資產傳承，不是有錢人的權利
資產傳承是每個家庭的責任，或許在你眼裡不多，在法律上卻都是必須分割的標的。
文／佘淑真：資深壽險顧問
法律只處理權利，不處理委屈
小美那通電話，我一直記得。
十幾年前認識她時，她只是個服務業的小資女，替自己買了一份醫療險，人生單純、未來清楚。這些年，我看著她結婚、生子、買房，像多數家庭一樣努力往前。我也從單純賣保單，走到替客戶做更完整的資產規畫。但每次提到「資產傳承」，她總笑著說：「那是有錢人在煩惱的吧？」
父親過世辦土地過戶，承辦人員一句話揭開遺產風波
直到父親過世。
她陪母親去辦土地過戶，承辦人員一句話讓她愣住：「妳還有一個弟弟跟妹妹喔。」原來父親在外另有家庭，還有兩個已成年的孩子。那塊地上蓋著母親住了半輩子的房子，卻突然成了所有子女的共有財產。
她在電話那頭告訴我：「對方說，這本來就是他們的，不然看我們要拿多少錢換。」
同父異母兄妹出現，母親住半輩子的房子竟成共有財產
很多人以為，爭產是豪門戲碼。但在第一線看久了，我反而覺得，高資產家族爭的是「權」—經營權、控制權、話語權；我們一般家庭爭的，往往更直接，就是錢。因為越沒有餘裕，越不能退讓。
那不是貪，是怕。
怕母親沒地方住，怕自己吃虧，怕未來沒有保障。
遺產怎麼分？想替母親多爭一點，卻碰上法律界線
我原本建議她試試「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，想替媽媽多爭一點空間。但後來她才告訴我：那塊地是爸爸繼承來的！那就屬於無償取得，不列入計算。
原來，有些路，看起來能走，法律早就幫你畫好界線。
那一刻她才真正明白，法律只處理權利，不處理委屈。你心裡替母親抱不平，制度卻只看財產來源與取得方式。出事之後才發現，選項其實比想像中少得多。
50萬壽險指定媽媽無人爭，資產有規畫真的不一樣
我問她：「爸爸有沒有壽險？」她說有，一筆五十萬，受益人指定媽媽。那筆錢沒有任何爭議。
這就是差別。
有規畫的資產，走得乾淨；沒規畫的資產，走向糾紛。
事情告一段落後，她主動找我替母親規畫一份壽險。我開玩笑說：「妳是怕以後又冒出其他人嗎？」她毫不猶豫回我：「難說喔。」
我們都笑了，但藏在笑裡面的，其實是防備。
資產傳承不是有錢人的專利，而是每個家庭的責任
做這行十九年，我越來越確定，資產傳承的本質不是把錢留給誰，而是管理人性。很多人說「我們家感情很好，不會爭」，可真正完全不爭的家庭，往往只是覺得拿了更麻煩。不是人性突然高尚，而是現實讓人計算。
所以我總說，資產傳承不是有錢人的權利，而是每個家庭的責任。你可以沒有豪宅，但你或許有存款、有房子、有保單。這些在你眼裡不多，在法律上卻都是必須分割的標的。
遺囑、信託、保險怎麼選？先盤點資產再決定
規畫，也從來不只一種工具。保險、遺囑、信託、生前贈與，各有情境。關鍵不在選哪一個，而在於你是否願意先盤點資產、確認心願，再做決定。不要因為「覺得」不需要，就拒絕思考；而是整理清楚後，再理性選擇。
小美曾經也以為這些離自己很遠。直到那一天，她才知道，傳承不是富豪專利，而是每個普通家庭都可能面對的現實。
後來才懂的事10：資產傳承是留下安穩
如果有一天我們終將離開，留給家人的，應該是安穩，而不是戰場。可以不留下龐大資產，但請不要留下困擾。
（本文摘自《後來才懂的人生小事》作者：謝文憲)
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