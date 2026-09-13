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專家教你保／退休保險準備 兼顧三面向

經濟日報／ 駱秀枝
駱秀枝。台灣人壽／提供
駱秀枝。台灣人壽／提供

退休保障規劃，不能只靠退休金。男女平均壽命、健康狀況、收入型態、家庭照護責任及退休後對生活品質的期待皆不同，退休保障規劃也須客製化，才能達到安心退休、樂享人生的目標。

根據內政部統計資料，男性平均壽命77.93歲，女性平均壽命84.75歲，相差近七歲；且平均約有八年的不健康餘命，若以65歲退休計算，男性退休生活約20至25年，女性則長達25至30年。退休後女性面臨醫療及長照需求機率相對較高，更需要及早做好退休保險規劃，才能活得久、活得健康、活得有尊嚴。

退休後面臨中風、失智、癌症及長期照護等四大風險，帶來的不只是醫療費，也包括看護、居家照護、輔具及家庭照顧成本，長期負擔對退休生活造成極大經濟壓力。因此，退休保險規劃應兼顧三大面向：一、「收入保障」透過退休金、年金保險及投資收益，建立退休後穩定現金流。

二、「醫療保障」透過醫療、癌症及重大傷病保險，降低重大疾病帶來的龐大醫療支出；三、「照護保障」透過長照、失能及失智相關保障，風險來臨才能維持家庭經濟穩定，減輕家人負擔。

此外，男女退休後保障規劃重點也不同，以65歲退休為例，因女性平均壽命較長，退休金建議準備至95歲，多備五年降低長壽風險，男性建議至90歲。保障規劃方面，女性退休後面臨長壽、失智及長期照護等風險較高，建議優先規劃變額年金險、特定傷病險、癌症險及長照險，創造穩定現金流，加強失智症及特定重大疾病保障、癌症險的一次給付型保障，可因應治療期間的經濟需求，長照險則提供持續性的經濟支持。

相較之下，男性則可依家庭責任及退休資產狀況，適度提高重大疾病、癌症及失能保障，降低因疾病導致退休資產快速流失的風險。

退休，不只是準備一筆退休金，更要備妥醫療、長照保障及穩定現金流。唯有提早規劃，並依性別及個別需求做風險配置，才能確保「退休有收入、生病有保障、照護有人幫」，享有健康、安心且有尊嚴的樂退人生。（本文由台灣人壽台南直轄二通訊處業務經理駱秀枝提供，記者任珮云採訪整理）

退休 保險 退休金

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