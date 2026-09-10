女兒國中兒子高中…企業講師相識17年大哥罹肝癌9個月後離世 病榻錄音讓他紅了眼

你有想過自己的告別式會是什麼樣子嗎？是一場party、是一聲聲的想念，還是讓親友了無遺憾地送你最後一程呢？請事先想好，不要讓未知奪走最終形式的自主權。

告別式怎麼辦？提前想好人生最後一程

某年母親節前夕我收到一張訃聞。

徐大哥大我五歲，他是我另一間出租套房的管理者，從事物業管理（幫人出租房子或是管理房子的行業）已有十七年的時間，我畢業後工作三年的第一筆較大收入，就買了這間套房，委由他們夫妻管理也有十七年的時間了，知道他的辭世，滿是不捨。

相識17年的大哥離世 子女告別令人紅了眼

告別式當天，我跟好友一起去參加，並送他最後一程。現在的我，收到白帖的機會，已比收到紅色炸彈的機會多了。那一天，中壢地區雨勢很大，我們還是準時出現在靈堂，也是第一次參加基督教形式的告別式。

本文摘自《後來才懂的人生小事》

儀式莊嚴隆重，簡單也簡潔，過去雖然沒有參加過基督教的儀式，但我覺得這種告別的方式，的確很符合現代人的風格。直到整個儀式進行到子女上來跟爸爸道別時，我的眼眶才不禁泛淚。

徐大哥有一雙子女，女兒念國中、兒子念高中，依序上來表達對爸爸的思念。徐小妹一開口我就忍不住潰堤的情緒，隨著播放光碟裡的照片，帶領大家緬懷這位非常照顧我的徐大哥。徐小妹格外的成熟，我很意外也很感動。

徐小弟是長子，上來跟親友訴說他與爸爸的點滴時，我的思緒開始連結到媽媽告別式當天的場景。當天也是我上去跟親友致謝詞，也是我上去表達我對母親的思念，我很了解徐小弟的心情。

病榻最後一段話曝光 徐大哥生前安排告別式式

子女短暫上台後，隨即播出徐大哥生前在病榻上錄下的最後一段談話，由徐小弟跟親友們旁白錄製當天的情景，我才恍然大悟，今天告別式的所有場景與安排，都是徐大哥希望進行的方式，他的佝僂身影，氣若游絲的聲音，我仍能依稀聽到他對大家的祝福與思念。

尤其是對他的一雙兒女，以及對徐大嫂萬分的不捨與道別……當下，我的眼眶紅了、我的情緒亂了，但我知道，這是徐大哥生前唯一放不下的事。

從發病到離世僅9個月 肝癌讓家人措手不及

徐大哥抽菸抽了近三十年，因為做生意的關係，也時常飲酒，生活作息紊亂的情況下，讓肝癌找上他，從警覺發病到辭世，僅短短的九個月。這九個月，讓他最愛的家人與親友頓時手足無措。但我看到他一雙子女與徐大嫂的成熟與家庭親情，我相信他們也都做好準備，等待上帝接走他們最愛的父親與老公。

華人很避諱談及死亡，可是我周遭像徐大哥這樣的例子，不在少數。無論是意外喪生，或是生病到辭世不到半年，不要說家人無法接受，連不是很常見面的朋友，都感到傷心不已。

「生是偶然，死是必然」，我不懷疑此一鐵律，人終究一死，只是死神向我們招手的時間早晚而已，若是如此，我寧願提早做足準備，不要讓意外與未知，奪走我們最終形式的自主權。

提前安排後事 為自己決定最後一程

我想說的不是預先立遺囑，而是決定最終形式。畢竟一般人，要交代後事的財產或是金錢財物，不是每個人都有這麼多東西可以交代，但每個人應該都需要想想後事的形式與進行方法，可以寫下就寫下，若不能寫下，也要口頭交代給最親近的人。一來可以避免遺憾，避免家人不必要的困擾，二來也可以讓親友有個懷念你的方式。

二十幾年前，我的保險經紀人也給我了一套空白信紙與信封，讓我預先寫下一封給家人的信，保險嘛，就是以防萬一囉，誰知道會發生什麼事，預先交代總比未知與意外的好，不是嗎？

後來才懂的事08：想好自己的告別式要什麼樣子吧！

未知與明天哪個先到，沒有人知道；為自己做好萬全準備，是對家人最好的愛，也讓最後一程能圓滿走完。

（本文摘自《後來才懂的人生小事》作者：謝文憲)