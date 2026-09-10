福壽亮證對決討公道 指泰山執虛妄詞反噬良善掩飾己過

福壽（1219）亮證據對決討公道，指泰山（1218）執虛妄詞反噬良善掩飾己過。

福壽表示，泰山企業就中聯油脂事件提出求償及南僑（1702）近日聲明涉及福壽的指摘，為釐清事實、避免社會大眾受到片面資訊誤導，本公司鄭重聲明如下。

油品案件風是中聯油脂(下稱中聯公司)未妥善管理製程所生苯駢芘超標風險、未盡其通報義務等，又泰山企業(泰山)擔任中聯公司的董事，並派任自然人代表，且中聯公司之總經理余凌冲自101年2月8日起任職於泰山，至114年4月16日方於中聯公司就任，可見中聯公司之主管階層均與泰山公司關係匪淺。

福壽於接獲南僑油脂事業股份有限公司(下稱南僑公司)提供之油品異常資訊後，即啟動盤查。經查涉案批次油品係由中聯公司直接配送予南僑公司，本公司已無庫存且無檢體可供送驗，遂立即要求中聯公司辦理複驗，並將相關情況通知南僑公司。

期間，福壽持續督促中聯公司確認產品安全及精進製程管理措施，以維護食品安全，亦經中聯公司承諾優化製程，並允諾揭露產品檢驗報告。

福壽參南僑公司提供之檢驗資料及相關資訊顯示近期油品檢驗結果均為正常，且數值遠低於標準值等各情認現有油品，無安全疑慮，方維持正常營運。

其後於取得中聯公司提供之複驗結果確認部分批次油品有苯駢芘超標情形時，本公司即依法辦理通報並主動啟動產品回收作業。

另一方面，司法機關調查結果顯示，泰山公司相關主管人員涉有未妥善處理食品安全疑慮情事，相關程序刻由司法機關依法偵辦中，足見泰山公司將自身定位為單純受害者之說法，與事實未盡相符。

如上，福壽與本公司下游廠商同消費者亦為本次事件之受害者，本公司日前已致函請求中聯公司之監察人對中聯公司涉入本案之董事、經理人提起請求損害賠償訴訟，另已自身名義委任律師對中聯公司請求損害賠償等訴訟，本公司就本次事件之發生深表歉意，並願盡全力彌補所生損害，目前首將持續辦理油品回收及相關後續處理程序，全力降低事件影響。同時，本公司亦將深自檢討，持續精進品質管理機制，以積極作為回應社會期待，重建消費者信賴。