快訊

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

聽新聞
0:00 / 0:00

港務服務再升級 TPNet 2.0嶄新面貌亮相

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為持續深化智慧港口之服務品質，台灣港務公司核心作業系統「台灣港棧服務網（TPNet）」升級至2.0版本，預計於2026年第3季以嶄新面貌正式亮相。此次升級旨在透過架構重構與介面革新，提供國內外使用者更直覺、高效率的資訊查詢環境。

為強化資訊安全防護與系統韌性，核心架構全面升級，不僅顯著提升系統運作的穩定度與處理效能，更為日後擴充各類智慧化服務奠定深厚基礎。

針對使用近十年、已漸不符合現代操作習慣的舊版介面，進行了全面翻新操作介面及使用體驗，並導入響應式網頁設計（RWD），確保手機、平板與桌機皆能提供一致且流暢的瀏覽體驗。

為優化使用者的資訊獲取路徑，港務公司針對TPNet公開功能進行了系統性的邏輯梳理。透過「港群一致性」標準，團隊重新評估舊有功能之存續，將低使用率功能進行精簡或轉入內部系統。

最顯著的突破在於將「預定進港」、「預定出港」、「船舶動態作業」、「最新船期看板」及「歷史船舶動態」等原本零散的五大核心功能，整併為單一整合入口—「船舶作業看板」。此舉大幅縮短使用者的尋找路徑，實現一站式的資訊掌握。

為了提升使用者操作體驗，包括優化下拉式選單過濾條件、強化搜尋欄位自動完成功能、調整系統底色明暗配比以減緩用眼疲勞，並重新配置數據匯出與下載按鈕之位置，確保使用者能在最直覺的情況下取得所需資料。

此外，為接軌國際航運市場，全站同步導入完整英文介面，打破語言藩籬，為國際航商與外籍使用者提供無國界的友善服務。

TPNet 2.0一站式公開功能的上線，不僅是技術框架的升級，更是港務公司落實「數位轉型」與「服務優化」的具體成果。透過將複雜的作業邏輯簡化為更人性化的設計，致力於將台灣商港打造成更安全、高效且永續的國際級智慧標竿。

韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠傳friDay影音導入Agentic AI升級「主動推薦」 看片數提升3.4倍

華南e指沖App獲無障礙認證 整合語音輔助升級聽觸覺互動

集保結算所強化證券核心系統韌性 深化信任金融實踐

玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

相關新聞

你家充電樁安全？經部：電動車充電樁30瓩以下 7月強制檢驗

隨著電動車發展，充電樁的設置日益普及。經濟部標準檢驗局今（9）日表示，經濟部已陸續推動充電樁設備安全與計量準確之管理制度，除接軌國際，制定國家標準，並分階段建置檢測驗證機制，以確保充電樁設備安全外；並就以度計費之充電樁納入法定計量管理，以確保交易公平。

輝達總部為何選北士科？蔣萬安揭幕後 黃仁勳很喜歡河景

輝達海外總部為何最後相中北士科？台北市長蔣萬安9日透露一段選址幕後故事，當時輝達副總裁到台北市政府拜會，從背包拿出一張設計圖，慢慢攤開後，正是輝達海外總部「Constellation」坐落北士科的AI模擬圖，對方還告訴他，輝達執行長黃仁勳非常喜歡這個地點，其中一個原因就是基地位在河邊。

陳冲看北美新三國演義：區域經濟整合變家暴

新世代金融基金會董事長陳冲對於最近的美加關稅談判破裂有感而發指出，記得1992年NAFTA(北美自由貿易協定)初簽時，當時的「北美三國論」被高度看好，但是已被川普破壞。陳冲也諷刺，川普愛錢，輕忽戰略，也沒戰術，接著他也反諷，「至於有人只會灑幣，又沒戰略，那就真沒救了!」

「勤美璞真」月租逾55萬躍北市豪宅租金王 原來租客有這些盤算

根據實價登錄租賃交易，台北市豪宅「勤美璞真」，24樓戶212.2坪，含四個車位，今年三月以月租金55.6萬元出租，登今年豪宅月租王！

「私校七雄」延平中學每坪最貴、逾125萬 這三所總價2千萬有望入主

永慶房產集團統計素有「私校七雄」之稱的七所私立中學近一年周邊房市行情，其中延平中學房價位居七雄之冠，而薇閣中學、南山中學以及再興中學則相對實惠，總價2千萬內就能入主。

發表逾800篇論文、130項專利 翁啟惠再獲三項國際學術榮譽

台灣醣科學研究再獲國際肯定。中央研究院今（9）日宣布，中研院院士翁啟惠近期接連獲得美國化學會阿爾弗雷德·巴德獎（Alfred Bader Award）、美國耶魯大學化學系柯克伍德獎章（Kirkwood Medal），以及美國麻省理工學院「沈宗瀛紀念講座教授」（T.Y. Shen Lecturer in Chemical Biology）等多項國際學術榮譽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。