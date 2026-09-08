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保險業TIS申報期限延後 上半年改9月底、年報隔年4月底

中央社／ 台北8日電

保險業今年適用新一代清償能力制度（TIS），金管會今天發布填報規定，也納入股票採半年均價措施，以維持市場穩定；考量新制較複雜，業者2026年到2028年的上半年TIS申報時間從原8月底期限延至9月底，年底的TIS申報可從隔年3月底延至4月底，14家申請選擇性過渡措施者申報時則需另外標註，以利外界識別。

金管會以每半年度作為基準，要求保險業定期申報資本適足率與淨值比。過去保險業適用保險風險資本額（Risk Based Capital，RBC）制度，今年改採新一代清償能力制度（Taiwan Insurance Solvency，TIS），金管會今天發布「保險業自有資本與風險資本之計算方法說明及相關報表」，明定保險業計算TIS資本適足率方法、填報表格等。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，內容包含市場評價調整、自有資本與風險資本等，像是自有資本規定各類資本可計入自有資本的限額，如果屬非合格資本像是商譽，須從自有資本扣除；風險資本計算範圍包括保險風險、市場風險、信用風險、作業風險及其他風險等。

蔡火炎補充說明，今年TIS制度改為用市價來衡量保險業資產與負債，跟過去RBC制度相比是更嚴格，自有資本分層跟過去制度接近，風險資本計算方式差異較大，也新增長壽風險、巨災風險等，也因為風險資本新增項目較多，金管會開放業者可申請選擇性過渡措施。

蔡火炎表示，部分RBC規定也納入TIS制度，例如降低投資政策性產業的風險係數，包括公建部分風險係數為1.28%，投資五大信賴、六大核心產業適用風險係數17.25%；此外，也納入股票採半年均價措施，可維持市場穩定，若股票市價高於半年日均價者，將減少未實現利益增加自有資本的數額。

其他包括加計素地、在建工程或未完工程及未符合即時利用並有收益標準的不動產風險係數、計提保險業持有各國中央政府曝險的信用風險，以及加計公平待客落後者的風險資本等，基本上沿用RBC制度。

蔡火炎指出，考量新制規定較複雜，初期給予較長準備時間，金管會也修正發布保險業資本適足性管理辦法，規定保險業申報2026年至2028年的資本等級資訊時，可在每個營業年度終了後4個月內（即隔年4月底），以及每半年終了後3個月內（即9月底），申報經簽證精算師、會計師查核的資本適足率與淨值比率，後續也會看業者辦理情形再做檢討，若一切上軌道，後續也可能回歸8月底、隔年3月底的申報期限。

金管會統計顯示，今年合計14家壽險申請選擇性過渡措施，依規定業者不用公布過渡前數字。蔡火炎表示，若申請過渡措施者，申報時需標註，目的是讓外界了解其申請過渡措施。

對於股票採用半年均價計算的作法，壽險業者表示，當股票市場行情出現較大波動時，以半年均價計算有助於平滑短期劇烈震盪，降低業者自有資本的波動，更能反映保險業長期穩健經營的特性。此外，今年新制上路後，系統計算量大幅增加，實務上確有延後申報時間的需求。

保險 金管會

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