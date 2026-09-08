機器人理財客戶逼近26萬人 資產規模達187億元

金管會今天表示，截至今年7月底，機器人理財家數合計16家，資產規模達新台幣187.21億元，資產規模年增率為19.6%，客戶數為25萬9988人；以長期趨勢來看，每年資產規模與人數都是兩位數成長。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。

金管會證券期貨局主任秘書王秀玲今天在例行記者會指出，截至今年7月底，機器人理財家數合計16家，資產規模達187.21億元，資產規模年增率為19.6%，客戶數為25萬9988人。

王秀玲說，自2018年起初為2家開辦，約在2024年達到資產規模100億元，到今年7月已達187億元，以長期趨勢來看屬於成長狀態，每年資產規模與人數也都是兩位數成長。

王秀玲進一步指出，2024年10月金管會將自動化投資顧問服務的監理規範納入證券投資顧問事業管理規則，主要是考量資產規模成長已達100億元，而且基於投資保護，希望提高監理強度，也期盼此業務能持續長遠發展。制度建立後，金管會會循序漸進鬆綁與調整法規，目前持續觀察業務執行與業者提出需求狀況。

金管會表示，目前尚有1家銀行提出申請機器人理財業務，預計10月開會討論。