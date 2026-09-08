9月底迎中秋、教師節連假！桃機估破93萬人次 籲旅客提早報到安檢

中秋及教師節連續假期疏運期間為9月24日至29日，桃園國際機場公司預估6天旅運量約達93萬人次、平均每日15.5萬人次，出境高峰為24、25日，入境高峰則為28日，建議旅客提早3小時抵達機場，善用自助報到、行李託運等智慧服務，提升旅運效率。

桃園機場旅運量持續成長，今年截至7月31日，運量已突破3,000萬人次，全年朝5,000萬人次的里程碑邁進。7、8月旅運量達860萬人次、日均運量超過13.8萬人次，超越114年同期的13.2萬人次與108年的13.7萬人次，創歷年暑假新高。

機場公司指出，中秋連假出境高峰在假期前段，24、25日旅運量預估皆達16萬人次、航班數780架次，每日約有8.4萬人次出境；入境高峰則在收假日，旅運量預估15.8萬人次、航班數736架次，當日約有8.5萬人次入境。

機場公司已協同航空公司、地勤公司、CIQS、各駐站單位與機場聯外交通業者完成疏運準備，以「有序排隊、快速消化」為原則，盤點報到、安檢、證照查驗、檢疫、海關、行李輸送等節點量能，確保假期營運順暢。

因應連假人潮，機場公司建議旅客於航班起飛前3小時即可辦理報到，並善用多元智慧化服務，包括網路及手機報到、自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機、e-Gate自動通關等，提升報到及通關效率，縮短等候時間。

託運行李出發前，旅客可掌握「四不原則」：不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶或吊牌過長、不放置不合規行李、不讓行李內容物散落，並確認行李外部配件均已妥善固定，避免運送過程中卡滯或捲入行李輸送設備，共同維護系統順暢運作。

為提升安檢效率及維護飛航安全，請旅客務必預先確認沒有攜帶違禁品，行動電源、打火機等應隨身攜帶並妥善收納，不得託運；每位旅客攜帶行動電源以2個為限，應妥善包裝、個別保護，避免碰撞及短路，並禁止於飛行途中使用或充電。隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升。

中秋期間旅客可能攜帶月餅等伴手禮，機場公司特別呼籲入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品的月餅或伴手禮入境，以免違反檢疫規定遭受裁罰。

機場公司提醒旅客多加利用大眾運輸工具，包括機場捷運、客運巴士等，連假期間還有逾1,000輛排班計程車24小時提供服務。機場公司提醒，合法計程車均依規定排班載客，旅客如遇有不明人士主動攬客，請提高警覺，切勿搭乘，以免影響後續行程。