媽媽騎腳踏車挨家挨戶收保費 企業講師謝文憲翻開工作日誌：有些事懂得太晚

在爸媽退休之前，記得撥空到爸媽工作的地點看一看，如果可能，請跟著上滿一天，你會知道養大我們的薪水實則得來不易。

當了父母才明白，爸媽其實都很不容易

我有兩個兒子，也是生了兒子後才學當爸爸的，因為，要如何當爸媽，學校並沒有教。媽媽對我很好，爸爸對我很嚴格，現在想起來，爸媽其實都對我很好。

因為二叔在家裡隔壁開了一家中壢市著名的西服店，從我有記憶開始，媽媽就在二叔的店裡幫忙車布邊、做西褲、幫客人將褲子改長或改短，這樣的工作在民國六、七十年間稱為家庭女工，這種家庭即工廠的生活環境，的確造就了許多成功的家庭與小型商店或企業。

媽媽從家庭女工到保險業務員，為了養家開始工作

等我與弟妹陸續都上了高中之後，媽媽也較空閒了，她開始進到國泰人壽工作，我都戲稱，我們全家都是喝國泰人壽奶水長大的。我要是沒念私立大學還無所謂，但是我跟弟弟都念逢甲，私校註冊加上生活住宿費用非常可觀。

爸爸在龜山一家電子公司擔任廠務工程師，對於工廠的設備管理很有一套，問題是，若要供養三個小孩完成學業，恐怕很辛苦，於是媽媽就在這樣的時空背景下，擔任保險收費員。

本文摘自《後來才懂的人生小事》

當然，媽媽在外工作的好處很多，不但可以接近人群、認識更多的人、培養更廣人際網絡，免得天天待在家裡會很無聊之外，還有就是她身處大家庭中，妯娌之間難免會有許多小摩擦，外出工作可以避免直接衝突。另外，於我而言，還有一個更大的好處是，她晚上就沒有太多的力氣可以唸我。

媽媽騎車收保費，留下工作日誌讓兒子重新認識她

媽媽過世後常聽爸爸說，她以前因為騎腳踏車收保費很認真，成績很快就名列前茅，進而轉任業務員，成績突飛猛進，很快就升了主任，帶領新進業務同仁與團隊。

我心想，那不就跟我一樣嗎？我應該就是遺傳媽媽的業務精神吧？媽媽每天拜訪完客戶後回到公司，還會整裡客戶訪談資料，在電腦不是很發達的民國七十年間，這是一種習慣，更是一種堅持。

之後，我們整理她的遺物，看到一本本工作日誌，我突然間很崇拜她，崇拜她在客戶嚴重拒絕保險觀念的同時，還一個客戶、一個客戶的成交；崇拜她日以繼夜的工作，對工作的忠誠；崇拜她總是很有耐心地記錄每一筆資料，這一幕，對我未來成為職業講師，非常震撼，且有幫助；崇拜她無論是下大雨、颳風、天熱天冷都日起有功，為她的業績目標而努力。

雖然現在看來犧牲了健康很不值得，不過，我真的是徹頭徹尾的佩服她對工作態度。

爸爸在工廠工作30多年，兒子直到長大才懂他的辛苦

而爸爸在工廠工作長達三十幾年，學會了一身好本領，舉凡水電的大小雜事都難不倒他，雖然他從來不說，但是我知道他很辛苦。在相對無聊的工廠裡頭工作，面對外商的管理模式，他有著一套自己的生存法則。

媽媽中風後，她將客戶全部交接給爸爸，爸爸於是從電子公司離職，接下媽媽的客戶資料繼續耕耘。保險這一行大多從家人、親戚與朋友開始開發，造成部分人的反感，但我知道，工作的本質是在呈現一些價值，若對工作沒有強烈的使命感與價值觀，是很難長久的，這點，我爸媽的確是發揮到了極致。

後悔太晚懂父母辛苦，謝文憲：應該陪爸媽上一天班

我很後悔當時念書的時候，沒有到我爸媽的公司去跟著他們上一天班，我想我要是早一點知道父母的辛苦，一定更早學會感恩；早一點珍惜每一塊父母親給我的零用錢、早一點提醒媽媽要注意身體。

爸爸曾在母親中風後，我在事業剛起步的時候問過我，要不要承接媽媽的客戶，接續母親的保險事業？我回他說：「我想走一條我自己的路。」後來我選擇了房地產。

會拒絕爸爸的另一個原因是，我不想讓人家覺得我是靠爸媽一族，而且我知道保險都是先從朋友開始談起，我不想這樣；最重要的是，信義房屋當時的教育訓練是能從比你年長至少十五到二十歲的客戶身上學到東西，於是我選擇了房地產這個工作。

我並沒有後悔，只是我應該更早學會感恩，我相信，我的業務成績一定和我媽媽的一樣亮眼。直到現在，我終於能夠理解爸媽當時的辛苦以及如何地為我著想。

所以我強烈建議，大學生除了學校的學分之外，寒暑假應該要加上「到爸媽工作的地方陪他們上一天班」的學分，寫下心得，學會感恩，這比起考一百分來得更有價值。

後來才懂的事03：去爸媽工作的地方看一下吧！

學會感恩的孩子，最能享受親情的幸福。

（本文摘自《後來才懂的人生小事》作者：謝文憲)