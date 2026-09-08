特留分修法後財產就安全？ 高愛倫新書揭「身後財產自主」盲點

「手足特留分廢除了，財產就自動安全了嗎？」暖心作家高愛倫推出全新作品《請允許我們身後財產自主》，這次特別攜手誠澈法律事務所吳明蒼律師，從真實人生故事與法律專業雙重角度，帶讀者重新思考「身後財產自主」的重要性，並拆解常見的繼承迷思，為人生最後一段路預先築起法律防線。這場新書分享會將於9月13日下午2時30分至5時，在高雄市立圖書館總館舉行，活動免費報名，邀請民眾與親友一同參與，從故事與法律中認識繼承風險，提早做好人生最後一哩路的財產安排。

高愛倫新書《請允許我們身後財產自主》收錄13篇與金錢、親情及繼承有關的真實故事，從一段段人生遭遇提醒讀者，財產安排不只是「有沒有錢」的問題，更涉及親情、信任、法律與人生選擇。高愛倫希望透過這些故事提醒大家，當倫理與良知無法成為最後一道防線時，更需要透過合法且有效的安排，替自己與一路相伴的人留下退路。她以「法律小白」的角度，直視現行繼承制度可能造成的困境，尤其是單身者、頂客族，以及感情穩定卻尚未結婚的伴侶，如何在法律保障有限的情況下，提前思考財產安排。即使相關制度正在推動修法，在新法正式生效前，民眾仍有必要了解現行規定，及早做好規劃。

此次新書分享會由華巍藝術新聞創辦人賴慕芬主持。賴慕芬長期投入台灣藝術推廣、國際文化交流、新住民文化培力與社會公益，策辦國內外藝術展覽、論壇及文化活動逾百場，這次也將引導讀者從文化、人生與法律等不同面向，思考「如何好好安排身後的財產」。