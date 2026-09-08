快訊

三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

不認傳染性病給蕭伊！Joeman找律師公開報告「陰性」回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

每天列滿待辦清單 為何事情還是做不完？高效率工作者反而懂得「刻意留白」

聯合新聞網／ 天下文化出版
每天列滿待辦清單不代表效率更高，適度保留空白時間，有助於調整工作節奏並完成重要任務。 示意圖／ingimage
每天列滿待辦清單不代表效率更高，適度保留空白時間，有助於調整工作節奏並完成重要任務。 示意圖／ingimage

當你正在做的事情，不僅與你想達成的目標一致，也與你所重視的價值觀相符時，這樣的一致會帶來美妙的契合感。

為什麼時間總是估不準？

在設定好意圖之後，你可能大大高估或低估完成工作所需要的時間。也許你安排一個小時來寫報告，結果卻花三個小時才完成；或者你預留一整個下午來處理棘手的問題，結果發現只需要一次簡短的對話就能解決。

你也可能會高估或低估自己能用來處理優先事項的時間、注意力與精力。要找到穩定的節奏，並在工作中培養對自身狀態的覺察，都是需要時間的。

本文摘自《最有企圖心的一天》
本文摘自《最有企圖心的一天》

即使我已經十多年來持續實踐這些做法，仍然有時候會錯估某件事情需要花多少時間，或是自己能投入多少資源在那項工作上。解決之道是再次學習不要把目標抓得太緊。你不可能每天都完成待辦清單上的所有事情，當你體認到這一點，反而會覺得自由自在。

設定意圖，從每天的行動開始

以下是我建議幾個開始實踐本章觀念的方法，幫你整合這些想法，並成為具體、可行的行動。

1. 建立每天「設定意圖」的儀式。不論是在早上或是一天工作結束時，都能幫你釐清當天前進目標的方向。同時，也可以思考在一天中如何讓自己更有意識的安排行動，例如採用時間區塊法、練習接力式工作法， 或甚至只是設定手機或智慧手錶每小時提醒一次，讓自己停下來檢視目前正在做的事情。

要在日常中有意識的工作，就需要像這樣保留一段刻意留白的時間作為規劃之用。你根據哪些方法最有成效，可以再隨時間持續調整（增加或減少）這個儀式的內容。

2. 選定你要設定意圖的時間範圍，並在其中刻意安排空檔。我每天、每週以及每個月都會設定意圖。在這些規劃時段裡，我會泡杯茶或咖啡，坐下來把這段時間想完成的事情寫在紙上。規劃時我會打開目標清單， 確保自己能隨時釐清進行中的過程型目標下一步該怎麼走。

透過在不同時間範圍中安排刻意留白，你可以定期梳理意圖堆疊中的各個層次。在較短的時間範圍（例如每週或每天）設定意圖時，請特別留意這些意圖如何幫助你達成更長遠的目標（不見得每次都有幫助，但你會發現，其實不必每次都硬要扯上長遠目標，彈性比你想像的大）。

3. 記住，培養紀律需要時間。這些技巧能幫你更有意識的工作與生活，但也要記得，它們需要一點時間才能慢慢上手，因為你會逐漸了解工作中各項工作需要花多少時間，以及自己每天實際擁有多少時間、注意力與精力。在逐漸了解自己每天能完成多少事情的過程中，也要留意內心出現的負面自我對話。

接著，當下一天、下一週或下一個月到來時，可以回顧自己先前預估的準確度，從中學習，並調整每天安排的工作量。透過這樣自我反省的循環，長期下來會收到可觀的成效。

（本文摘自《最有企圖心的一天》作者：克里斯．貝利 譯者：陳珮榆)

編輯推薦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

薪水一入帳就沒了！她嘆「生活固定開銷」加總很有感 全網爆共鳴

薪水入帳後為何迅速見底？女網友盤點水電、網路、房租等固定開銷，引發網友共鳴，也有人分享月薪7萬元仍幾乎月光的生活壓力。

特留分修法後財產就安全？ 高愛倫新書揭「身後財產自主」盲點

「手足特留分廢除了，財產就自動安全了嗎？」暖心作家高愛倫推出全新作品《請允許我們身後財產自主》，這次特別攜手誠澈法律事務所吳明蒼律師，從真實人生故事與法律專業雙重角度，帶讀者重新思考「身後財產自主」的重要性，並拆解常見的繼承迷思，為人生最後一段路預先築起法律防線。這場新書分享會將於9月13日下午2時30分至5時，在高雄市立圖書館總館舉行，活動免費報名，邀請民眾與親友一同參與，從故事與法律中認識繼承風險，提早做好人生最後一哩路的財產安排。

每天列滿待辦清單 為何事情還是做不完？高效率工作者反而懂得「刻意留白」

每天列滿待辦清單，事情卻還是做不完？心理學解析時間管理與目標設定，學會刻意留白、設定意圖，反而更能完成真正重要的工作…

目標越具體越好？「退休後過得富足」比每年存25%更有動力 研究揭原因

每年存25%看起來很實際，為何還是容易半途而廢？真正能讓人持續行動的，可能不是眼前的存錢數字，而是你想過什麼樣的人生...

戒不掉滑手機、衝動購物？心理學揭背後原因：問題可能不在意志力

戒不掉滑手機、衝動購物，不一定只是意志力薄弱。心理學解析價值觀衝突如何影響衝動行為，教你用「警戒線」降低誘惑，找回長期目標...

目標訂得越簡單為何反而越容易拖延？洗碗、學語言都中招 研究揭反直覺真相

目標越簡單，真的越容易完成嗎？研究發現答案可能出乎意料，「挑戰性目標」不只影響動力，還可能左右你究竟能不能堅持下去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。