目標越具體越好？「退休後過得富足」比每年存25%更有動力 研究揭原因

你設定的目標其實不必過於複雜。多數情況下，你最好多保留一些時間，一邊實際推動進度，一邊檢討自己目前的進度，必要時做出調整，這樣做往往更有效。

如何設定目標？先掌握3個要素

首先，每個目標都應包含以下三個要素：

1. 你預期自己的努力最終會帶來的成果（例如：存到足夠的資金作為購屋頭期款）。 2. 為了達到此成果所需的具體過程或做法（例如：每次領到薪水，固定提撥5%存入購屋專用帳戶）。 3. 推動目標的速度（例如：在三年內存夠頭期款）。

成果型目標與過程型目標怎麼選？

所謂成果型目標（outcome goals），是我們為了朝正確方向前進，決定先著手去做的那件事；過程型目標（process goals）則是我們為了達到該成果所採取的步驟。在意圖堆疊中，這兩種目標位在價值觀與日常行動之間的中段位置，如圖6。成果型目標的位置較高，因為它們沒那麼具體，更像是一個我們認同的方向，而不是眼前可以立刻採取的行動。圖6 呈現兩者在意圖堆疊中的位置。

接下來，我們將深入探討這兩種類型的目標，之後再來討論我們的進展速度。我先前提過，我不太喜歡以成果為導向的目標，也就是那種為了達到某個具體結果而設定的目標。不過說實話，為了講清楚我的觀點，我確實誇大它們沒那麼實用的一面。現實情況其實更加複雜。

成果型目標確實能有效激勵我們，也讓我們與更重要的事連結，同時幫助我們思考達成目標需要做什麼。相較於成果型目標，過程型目標的特色是目標本身就是行動計畫。例如，建立每天晨跑的習慣、每天至少冥想五分鐘，或是在一年內每週書寫一千字。

本文摘自《最有企圖心的一天》

如你所想，過程型目標與成果型目標本質上密不可分。畢竟，每一個過程型目標都會帶領我們走向某個特定成果。這正是我們會去實踐它們的原因！兩種目標加在一起，決定我們朝向預期成果推進的速度有多快。

研究證實這兩種目標都很有幫助，只是各自發揮不同的功能。例如，有研究發現，過程型目標較能促使我們採取行動，但成果型目標會帶來整體而言更好的結果。如果你和我一樣，對於設定這兩種類型的目標抱持抗拒心理，這種抗拒其實大可不必。

這兩種目標其實都很有用，很多時候可以視為一體兩面。

成果型目標怎麼設定？存錢、減重都適用

成果型目標值得明確界定。雖然人生中我們往往無法掌控大局，但我們努力追求的成果仍然值得預測。成果之所以有力量，是因為它給過程型目標一個努力方向，成為一段關於「改變」的故事，激勵我們去實現它。

成果型目標能帶給我們過程型目標無法比擬的興奮感。「退休後過著富足非凡的生活」，很可能比「每年存下總收入的20% 或25%」更讓你有動力。就像「為了海灘季練出八塊腹肌」，聽起來也比「連續九個月只吃白腎豆和小黃瓜」更吸引人（注意：我沒有實際測試過這種方法，聽起來不是什麼好主意）。

在設定目標時，別浪費任何動力，尤其是別浪費目標剛起步時的那股衝勁，它很可能會隨時間逐漸減弱。預測你的行動會帶來什麼成果，有助於維持這份動力。成果型目標若設定得當，能在你心中點起一把火。只不過，記得定期調整你對成果的預測。

過程型目標如何幫助目標達成？

我在審視自己的目標時，親身體會到這一點。雖然過去我對設定成果型目標有些抗拒，但在深入了解其背後的科學之後，我決定為自己投入的每一個過程型目標都搭配一個相對應的成果型目標。

例如，原本的過程型目標是讓公司維持一定的資金水位，後來我將過程型目標連結到「經營永續企業」這個成果型目標。

同樣的，原本我的「從零開始到跑完十公里」訓練計畫，也對應到在手術後「重建心肺功能」這個成果型目標。（別擔心，我現在很好！）預測這些過程型目標將帶來的成果型目標，幾乎不需要額外多花時間，而且我發現，因為我更有動力去達成目標，這些時間早已加倍賺回來。

我對每日生產力的興趣，或許也反映出我對成就這項價值觀的重視程度其實只有中等而已，但無疑讓我更專注於意圖堆疊的底層，也就是日常行動所在的位置。

但同樣重要的是，我們也要思考這些行動最終會帶來哪些更有分量的成果。這些成果讓目標具有意義，也更有份量，即使到頭來比起我們正在親手創造的現實，它們其實是一種預測（幸好在沒定案以前都很容易調整）。

（本文摘自《最有企圖心的一天》作者：克里斯．貝利 譯者：陳珮榆)