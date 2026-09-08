戒不掉滑手機、衝動購物？心理學揭背後原因：問題可能不在意志力

最長期的意圖就是我們最核心的價值觀，它會衍生出各種不同時間尺度的意圖，這些較短的意圖也都在意圖堆疊頂層的價值觀之中。就連我們通常只在短時間內投入的價值觀，例如「刺激」與「享樂」，也同樣適用。雖然像享樂這樣的價值觀我們通常會花較短的時間，例如外出和朋友聚會，但這些價值觀也可能引導我們做出長期的決定，例如選擇成為當沖交易員。

價值觀衝突，為何讓人陷入衝動？

在你「衝動」時，這種價值觀衝突表現得特別明顯。衝動是強烈但短暫的念頭，背後同樣由價值觀驅動，只是它滿足的是當下，整體而言往往得不償失，讓我們在真正重要的目標上妥協。例如，我們的目標可能是活得長久又健康，但早上買咖啡時，還是會忍不住順便點一顆現做甜甜圈。或者，我們也許希望自己擁有平靜而專注的心智，但當下卻只想一直滑社群媒體，不斷追求多巴胺帶來的快感。

本文摘自《最有企圖心的一天》

摩根．豪瑟（Morgan Housel）在《致富心態》（The Psychology of Money）中寫道：「當投資人（無論哪個資產階級）有不同的目標與時間規畫時，對某個人來說看似荒謬的價格，對另一個人來說可能很合情合理。」4 類似的情況也發生在我們身上：我們內心的許多衝突，其實都是不同價值觀彼此對話、但沒有交集的結果。

如何控制衝動？設一條「警戒線」

如果你同時擁有兩種互相衝突的價值觀，一個兼顧兩者的好方法，是在日常生活中設置「警戒線」，讓你能留意那些不經意出現、但不想隨之起舞的衝動，即使它們在某程度上確實符合你的價值觀。這個方法特別有用，因為我們的衝動大多是不知不覺的發生，警戒線可以幫助我們安插「自我反省的循環」，讓我們察覺自己即將做的事，停頓一下，思考自己真正想怎麼行動。

我們特別容易以衝動的方式投入某幾項價值觀，例如享樂、刺激、成就與權力。幸好，對於這些價值觀之下所衍生的衝動習慣，我們幾乎有無限多種方法可以設置警戒線。

如何克服衝動？從手機到消費都能用

以享樂主義為例，也許你有熬夜看電視的習慣，因此你可以設定警戒線：在電視機前放一盆大型植物。這樣每當想看電視的時候，都得先搬開盆栽。這個小動作可能就足以讓你暫停片刻，想一想，看電視和你正在努力達成的所有目標是否相符。

又或者，如果你常常在網路上衝動購物，可以試著刪掉手機裡儲存的信用卡資料，讓自己每次結帳都必須（有點麻煩的）手動輸入卡號。或者，更好的做法是設定消費通知，將電子郵件寄給伴侶或信任的朋友，並事先請他們幫忙監督你（預防勝於治療）。

在刺激這項價值觀上，假設你有個習慣，一無聊就會忍不住滑開社群媒體，而且你也想改掉這個行為。這樣一來， 你可以試著改掉密碼，設成又長又難記的密碼，讓你每次想登入網站或應用程式時，可能都得重設密碼。

又或者，你可能在和家人外出吃飯時，會忍不住查看手機。這種情況下， 你可以試試和伴侶「交換手機」。這樣你還是可以用手機拍照，也不會錯過你們可能必須接聽的緊急來電，但兩人都不能隨手滑進那個為你量身打造、充滿新奇刺激的分心世界。

成就這項價值觀也可能讓我們以衝動的方式投入。舉例來說，你可能習慣在工作或社交場合中答應太多事情。遇到這種情況，在答應新的事情之前，可以先問自己：為了讓這個新承諾成立，我是否需要放掉原本已經答應的某些安排？

或者，如果你的行程已經排得很滿，不妨採用「一進一出」的原則，也就是每增加一項承諾，就必須移除一項承諾。你也可以反過來利用這項價值觀。例如，下載一個應用程式， 記錄自己已經幾天沒有做出那些衝動行為，同時也記錄那些你持續投入、值得好好獎勵自己的好習慣，或是已經建立、目前處於維持階段的習慣與目標。就像前面提到「交換手機」的方法一樣，你也可以增加一些外在約束力，例如請親近的人擔任你的責任夥伴，幫你改掉想戒除的習慣。

外在約束，幫你阻止衝動行為

你也可以在這個過程中加入一些讓人產生阻力的設計， 效果會更好。舉例來說，如果你的伴侶負責監督你，你可以請對方在發現你開始鬆懈時，直接點醒你，同時設定一項懲罰。在我出生之前，我的父母想要戒菸，他們曾和我的阿姨簽下一份協議：每抽一根菸，就要付她五十美元（以現在的幣值計算，超過一百美元）。從那之後，他們就再也沒有抽過菸。

24小時規則，避免衝動消費

最後，我們來談談「權力」。假設你有個壞習慣，老是在對話中搶著講話，這時可以替自己設一條規則，例如在開口前，先讓群體中的另外兩個人發言。又或者，你可能會出於「權力」的驅動，衝動購買昂貴的奢侈品來吸引目光，例如尺寸誇大的精品手錶或柏金包。針對這種習慣，可以設定「二十四小時規則」作為警戒線，在購買任何東西前先等一段時間，甚至依照價格拉長等待時間，像是每一百美元多等一天。如果你也有因為追求刺激而衝動消費的傾向，這個方法同樣適用。

無論某個衝動連結到哪項價值觀，一旦它讓你偏離方向，你也可以把「重新回到正軌」當作警戒線來處理問題。例如，你可能有一個自認不太好的習慣：在工作時不斷查看新聞，結果帶來不必要的壓力與焦慮。

針對這種情況，你可以設一條可行的警戒線，那就是啟用分心阻擋工具，例如Freedom或RescueTime，暫時封鎖新聞網站，讓你衝動想要查看新聞時無法點進去。當你第一次察覺自己偏離正軌時， 就立刻啟動這些阻擋機制，不要再浪費更多時間。這類工具通常也可以設定封鎖其他讓你分心的網站，包括購物網站。

別壓抑價值觀，找到替代選擇

我們的價值觀可以在各種不同的時間尺度中展現。不過，不想以衝動的方式投入某項價值觀，不代表你不能用其他方式投入同一項價值觀。在考慮是否為某些習慣設置警戒線時，也可以想想是否能透過不同的方式滿足同樣的價值觀。

例如你重視「享樂」，平常會在水療中心花大錢來滿足這種感受，但其實還有很多替代方法。你可以沉浸在聲音中，例如戴上高品質的耳機，聆聽你最喜歡的專輯；也可以透過味覺與觸覺，親手料理喜歡的菜；你也可以透過視覺來享受，例如欣賞一部畫面令人驚豔的電影；或是沉浸在夕陽或夜空之中。至於觸覺與嗅覺，你可以購買喜歡的精油，在泡澡時加入，重現你喜愛的氣味體驗。替代選項其實多到數不完。

你愈能在衝動出現之前搶先一步，愈能從自己所創造的經驗中獲得更多意義，同時也持續朝短期與長期的目標邁進。

（本文摘自《最有企圖心的一天》作者：克里斯．貝利 譯者：陳珮榆)