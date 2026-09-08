薪水一入帳就沒了！她嘆「生活固定開銷」加總很有感 全網爆共鳴

一名女網友分享，學生時期生活相對單純，每月固定支出似乎只有手機費，當時甚至覺得幾千元零用錢就已經很多。直到畢業後踏入職場、開始獨立生活，不再依靠父母負擔日常開銷，親自面對各種帳單後，才發現原來生活中處處都需要花錢，也讓她深刻感受到「謀生真的不容易」。

這名女網友在Dcard以「出社會後錢到底都去哪了」為題，指出每次光水費、電費、瓦斯費、網路費及手機費等支出，單看每一筆似乎都不算多，但全部加總後卻相當有感。她形容每次薪水入帳時都覺得「這個月很有錢」，但繳完一輪固定開銷後，帳戶裡的錢很快就所剩無幾，彷彿薪水只是進帳戶繞了一圈就消失，好奇住在雙北的上班族，每個月的生活支出大約都落在多少？

貼文一出後，不少網友都表示「長大後真的會突然理解爸媽，以前在家冷氣開整天還覺得很正常，現在自己繳電費：可以吹電風扇就好」、「房租真的是最大魔王，每個月薪水一進來先直接被扣掉一大塊」、「還有保險費咧，年繳都好肉疼」、「車吧，貸款、停車費、稅金、保險，但開過車後就很難完全放棄汽車了」、「我以前住家裡也完全不知道水電多少，搬出去第一次收到夏天電費帳單真的有嚇到」。

事實上，有人月薪7萬元，卻還是月光族。本站曾報導，一名網友分享，他列出支出比例，包括勞健保4%、伙食費5%、勞退自提6%、生活用品、電信、交通及保險約10%、房租與水電15%、所得稅、汽車保養等20%，以及公司折扣認股25%。扣除各項固定支出後，每個月幾乎所剩無幾，就連買衣服、換手機等額外開銷，都得等發放獎金才有能力負擔。

對此，不少網友表示「你不是月光，你有的25%是折扣認股，這要放到財務計畫裡」、「25%公司折扣認股，這就快2萬了，也算是投資的一種」、「有認股算有投資或儲蓄吧？這樣還算月光嗎」、「25%算是強制儲蓄了，也沒有到月光那麼慘，不過不知道公司股發展如何就是了」、「我以為月光族的定義是基本開銷娛樂開銷就把錢花光，原來投資也算喔」、「25%認股就不算月光吧？ 這不是存到錢了嗎？」。