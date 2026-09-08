為何減重、跑步、學鋼琴總是半途而廢？心理學揭「刻意行動」關鍵：企圖心不是問題

為何有企圖心，目標卻總是半途而廢？

幾年前，我立下學會彈鋼琴的目標，但對自己的進步速度感到不耐煩。我開始回頭檢視那些曾經嘗試、卻未能達成的目標，發現這些目標簡直像進了墳場。這時我發現一個有意思的共同點：擁有企圖心對我來說從來不是問題，甚至持續一段時間也不困難；真正困難的是一路堅持到最後，尤其是那些長期目標。

我已經數不清自己有多少次設定目標要減重幾公斤，卻很快又回到原本的生活習慣，吃到復胖。也不知道有多少次，我努力培養一套美好的每日跑步習慣，卻隨著時間慢慢荒廢。我家地下室的地板上，還擺著各式各樣的居家健身器材，剛買來時用得非常勤奮，但通常只維持一、兩個月，就再也沒碰過。

本文摘自《最有企圖心的一天》

設定目標一點問題也沒有。為了達成目標而擬定詳細計畫，並且規律執行計畫，也不是問題。但要長時間關注這些目標呢？要能持續行動，讓自己長期下來取得實質進展呢？回頭看來，這顯然困難得多。

過去十年裡，我研究並撰寫大量關於個人生產力的內容，讀過的書籍和論文多到數不清。然而，儘管投入這麼多研究，隨著時間過去，我那座裝滿被遺忘目標的墳場中，卻只變得愈來愈擁擠。

目標設定為什麼容易，持續行動卻這麼難？

我開始問自己為什麼會這樣。

為什麼有些目標做起來輕而易舉，有些卻像苦差事？ 為什麼某些目標不管我們多努力，就是始終差那麼一步或遙不可及？ 目標設定與目標完成，究竟是怎麼運作的？又該怎麼運作才對？ 研究告訴我們什麼，幫助我們更有效的實現目標？ 我們要怎麼讓目標變得更有意義，有意義到感覺很自然，就像自我的一部分？ 究竟需要什麼條件，才能讓我們的企圖心不只是閃過的念頭，而是真正落實自己設定的目標與構想？

什麼是「刻意行動」？達成目標的關鍵在於先決定再行動

當我開始深入探究這些問題時，我和研究人員、科學家，甚至佛教僧侶交換意見，不但找到這些問題的答案，還意外得到更多發現。我先在這裡透露一個不小的劇透：凡事有始有終的祕訣，關鍵在於學會「刻意行動」。正因如此，「刻意性」（intentionality）與實現目標都是本書的核心主軸。

「刻意性」就是在付諸行動之前，先清楚決定自己要做什麼的能力。這個概念有時名聲不太好，而且其來有自。畢竟，我們常常無法將自己的各種起心動念貫徹到底。就像有些人的地下室堆滿曾經立志會用的健身器材一樣，我們的腦海也有一片堆積失敗構想的荒地，任它們靜靜的積滿灰塵。

為什麼「意圖」是實現目標不可或缺的一環？

不過，你可以放心，這很正常，甚至可說在意料之中。我們腦中先冒出一個構想，最後卻沒有完成，本來就是人之常情。幸好，關於我們如何在每天、每週、每年，甚至在一生中更常刻意的行動，這個問題背後其實有紮實的科學基礎。

在這個過程中，達成目標的關鍵是「意圖」（intention），也就是我們腦中先浮現某個構想，接著才付諸實行。舉例來說，我們計劃去晨跑，但不一定每次都能成行，有時是被生活瑣事打斷，有時則是提不起勁。但當我們真的出門跑步，那是因為一開始就想要去跑步。

換句話說，在我們做任何事之前，內心都會先醞釀「意圖」，推動我們繼續往目標前進。我之所以說「刻意性」是實現目標不可或缺的一環，正是因為它會引發後續行動。

如何讓目標真正堅持下去？從「有構想」到付諸行動

刻意性的概念與實踐方法，本身具有迷人的魔力。每個人心中都有渴望完成的事情，不論是養成每天多喝點水的習慣，跑完一場馬拉松，還是寫一本書。每個人的構想都不一樣，有大有小、有難有易，有的深刻、有的單純。

從「想做」到「真的做」：為什麼行動才能提高目標成功率？

我在此借用一個你可能已經聽過很多次的比喻。每當你冒出一個構想，就像冰球名將韋恩‧格雷茨基（Wayne Gretzky）的那句名言：你不出手，就百分之百不可能得分。我們不一定每次都能貫徹腦中浮出的構想，但如果你從來沒有任何構想，你就得不到任何想要的成果。

一般來說，構想愈多，表現往往愈好。格雷茨基的名言更完整的版本是：「你不出手，就百分之百不可能得分，即使實際進球的機率只有1%到5%。」幸運的是，你的構想本身就大幅提升成功的機率，而且我們可以讓這個構想更加堅定，讓自己更頻繁的貫徹目標。

（本文摘自《最有企圖心的一天》作者：克里斯．貝利 譯者：陳珮榆)