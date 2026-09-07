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長壽最怕錢比人先退休 理財從資產累積進入資產提領時代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鉅亨自由Pay與傳統配息基金的差別。資料來源：鉅亨買基金
鉅亨自由Pay與傳統配息基金的差別。資料來源：鉅亨買基金

台灣正式邁入超高齡社會，內政部最新統計顯示，2025年底65歲以上人口占比突破20%，國人平均壽命也升至81.27歲，退休生活可能長達20、30年。面對愈來愈長的退休歲月，投資人需要思考的已不只是退休前能存下多少，更包括退休後該如何提領，才能兼顧生活所需與資產續航力。「鉅亨買基金」表示，退休理財正從「資產累積」進入「資產提領」時代，如何將投資成果轉為可持續的現金流，將成為下一個重要課題。

多數投資人規劃退休現金流時，往往優先選擇月配息基金，但高配息不等於高報酬，也不保證本金不會減少。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，投資總報酬是配息收益與資本利得的加總；長期而言，股票除股利外，還能分享企業獲利與股價成長，總報酬潛力往往高於債券型或平衡型基金。若只因需要現金流便壓低股票配置，可能犧牲長期增值機會。面對數十年的退休生活，資產不只要能定期領用，也須保有對抗通膨與長壽風險的成長動能。

張榮仁另指出，退休提領最怕在市場低檔仍持續賣出資產。一旦退休初期遇上大幅修正又固定提款，基金單位數可能快速減少，即使市場日後反彈，資產也不易恢復。因此，理想的退休現金流不能只追求每月有錢領，還要控制提領時點與金額，避免過度消耗資產，保留參與市場成長的機會。

為解決投資人「想參與股票成長、又需要現金流」的兩難，鉅亨買基金推出「自由Pay」提領機制，投資人可從具資本成長潛力的累積型基金中挑選標的，自行設定提領金額或比例及日期，透過定期贖回部分基金單位，將投資成果轉為可運用資金。張榮仁表示，自由Pay不是把股票型基金變成配息基金，而是讓成長型資產增加現金流功能，不必為領錢放棄股票的長期成長機會。

考量股票市場難免波動，自由Pay提供市值守護與增值啟動兩種門檻。前者可在基金市值低於設定水準時暫停提領，待市值回升後恢復；後者則在資產成長至設定門檻後才開始提領，跌破門檻即暫停。透過資產狀況允許才領的紀律，有助降低市場低檔持續賣出對資產續航力的影響。

稅務上，基金配息若屬於國內股利或利息所得，單次給付達2萬元，即須按規定扣繳二代健保補充保費，因自由Pay是透過定期贖回部分基金單位，屬於「資本利得」，而境內基金之資本利得不課稅，也不會有二代健保補充保費的問題。張榮仁認為，透過自由Pay投資境內基金，不僅能穩定創造現金流、合法節稅，兼顧靈活與效率。

目前自由Pay基金池涵蓋1,728檔基金，其中股票型基金達1,104檔，並提供試算工具，協助掌握提領金額、含Pay報酬率及資產變化。張榮仁提醒，退休現金流不是領得愈多愈好，而是要讓資產領得久、也能繼續成長，才能成為退休後更長久的第二份薪水。

退休 資產 理財

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